Матч з баскетболу Україна - Словенія пройде у Запоріжжі 29 листопада, незважаючи на воєнний стан

ФІБА проінспектувала арену та готелі у Запоріжжі.

У четвер, 29 листопада, чоловіча національна збірна України в Запоріжжі проведе матч відбору на чемпіонат світу-2019 проти команди Словенії.

Після введення воєнного стану в 10 областях України, в тому числі в Запорізькій, Міжнародна феерація баскетболу (ФІБА) вирішила переконатись у тому, що будуть дотримані усі умови для безпечного проведення матчу.

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27 листопада Запоріжжя відвідав радник з беспеки ФІБА, який проінспектував арену та готелі, де проживають команди. Також було проведено зустріч з представниками місцевої влади, після чого прийняте рішення про те, що, матч, як і було заплановано, відбудеться у Запоріжжі.

Прийматиме матч Палац спорту "Юність". Гра розпочнеться о 19:00, повідомляє прес-служба ФБУ.

Як повідомляв УНІАН, за рішенням УЄФА матч футбольної Ліги Європи "Ворскла" - "Арсенал" (Лондон) замість Полтави прийматиме Київ.