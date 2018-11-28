Атланта українця Леня мінімально здолала Майамі, Лейкерс провалився в матчі з Денвером в НБА

"Фінікс" програв вдома "Індіані".

У заокеанській Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату. Про їхні результати повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець Олексій Лень допоміг своїй Атланті здобути другу поспіль перемогу, цього разу над Майамі – 115:113. Лень знову не вийшов у стартовій п'ятірці, але отримав 18 хвилин ігрового часу, за які встиг набрати 9 очок, зробити 7 підбирань, 1 перехоплення та 1 блок-шот, а також заробити 5 персональних фолів. Показник корисності Леня склав +14.

Команда українця Святослава Михайлюка Лос-Анджелес Лейкерс розгромно програла Денверу – 85:117. Українець провів на паркеті майже 12 хвилин, які, як і вся команда, не може записати собі в актив. Михайлюк реалізував лише один кидок з гри (триочковий). У підсумку за матч він набрав 3 очки, зробив 2 підбирання та 1 передачу.

Детройт – Нью-Йорк 115:108 (24:19, 27:24, 30:27, 34:38)

Детройт: Гріффін (30), Джексон (21), Буллок (7), Драммонд (6 + 14 підбирань + 5 втрат), Робінсон (1) – старт; Джонсон (21), Сміт (9 + 7 передач), Геллоуей (9), Пачулія (9), Браун (2).

Нью-Йорк: Хардуей (19), Кантер (16 + 14 підбирань), Мудіай (9), Вонле (6 + 7 підбирань), Хезоня (5) – старт; Трір (24 + 10 підбирань + 7 передач), Дотсон (17), Берк (6), Нокс (4), Робінсон (2), Нілікіна (0).

Майамі – Атланта 113:115 (38:35, 14:33, 34:32, 27:15)

Майамі: Річардсон (22 + 8 підбирань + 5 перехоплень + 5 втрат), Еллінгтон (15 + 5 перехоплень), Уайтсайд (11 + 10 підбирань), Макгрудер (8), Дж. Джонсон (8) – старт; Уейд (18), Адебайо (12), Вінслоу (11 + 6 втрат), Оліник (8), Джонс (0).

Атланта: Прінс (18), Янг (17 + 10 передач), Коллінз (16), Хертер (8), Дедмон (8) – старт; Спеллмен (14), Бейзмор (12 + 5 втрат), Лень (9 + 7 підбирань), Лін (7), Бембрі (6), Андерсон (0).

Мемфіс – Торонто 114:122 (32:31, 39:28, 26:34, 17:29)

Мемфіс: Марк Газоль (27), Конлі (20 + 6 передач), Андерсон (13), Темпл (12), Джексон (4) – старт; Грін (13 + 7 підбирань), Мек (10), Каспі (10), Селден (5).

Торонто: Лаурі (24 + 6 передач), Ленард (17 + 10 підбирань), Ібака (16), Грін (14), Сіакам (10) – старт; Ванвліт (18), Валанчюнас (9), Майлз (6), Анунобі (5), Райт (3), Браун (0).

Денвер – Лейкерс 117:85 (30:26, 28:24, 31:21, 28:14)

Денвер: Мюррей (20), Миллсеп (20 + 11 підбирань), Йокіч (14 + 7 підбирань + 7 передач), Ернангомес (12), Крейг (2 + 8 підбирань) – старт; Бізлі (20), Пламлі (10 + 10 підбирань), Морріс (7 + 7 передач), Лайдон (5), Лайлс (5 + 9 підбирань), Акун-Перселл (2).

Лейкерс: Кузма (21), Інгрем (14), Джеймс (14 + 7 підбирань), Болл (7), Макгі (2 + 4 блок-шота) – старт; Бізлі (8), Стівенсон (5), Харт (4), Чендлер (4), Колдуелл-Поуп (3), Михайлюк (3), Вагнер (0), Зубац (0).

Фінікс – Індіана 104:109 (26:26, 28:35, 23:20, 27:28)

Фінікс: Уоррен (25 + 7 підбирань), Букер (20 + 8 передач + 5 втрат), Ейтон (18 + 12 підбирань), Аріза (6), Бріджес (2) – старт; Кроуфорд (12), Джексон (8), Холмс (8 + 7 підбирань), Кенан (5).

Індіана: Тернер (16 + 13 підбирань + 5 блок-шотів), Богданович (15), Янг (13), Коллісон (11 + 11 передач), Еванс (8 + 5 втрат) – старт; Макдермотт (21), Сабоніс (21 + 16 підбирань), Холідей (2), Ліф (2), Джозеф (0 + 7 передач).