Українець Лень допоміг Атланті перервати серію поразок у НБА

Відбулися чергові матчі в Національній баскетбольній асоціації.

Напередодні відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА. Про їхні результати повідомляє офіційний сайт ліги.

Український центровий "Атланти" Олексій Лень допоміг своїй команді перемогти "Шарлотт". Ця перемога дозволила команді українця перервати свою 10-матчеву безвиграшну серію.

Лень не був у стартовій п'ятірці "Атланти", однак провів у грі 15 хвилин 24 секунди.

За цей час українець набрав 8 очок, зібрав 4 підбирання, зробив 1 передачу і 1 блок-шот. В його активі 3/7 потраплянь з гри, серед яких є один 3-очковий. Також Лень відзначився чотирма фолами. Рейтинг ефективності українця склав 6 очок.

Українець Святослав Михайлюк отримав свій ігровий час у "Лейкерс" в матчі проти "Орландо". Захисник провів на паркеті усього 9 хвилин і набрав 1 очко.

Лейкерс – Орландо 104:108 (29:19, 23:32, 19:35, 33:22)

Лейкерс: Джеймс (24 + 7 передач + 6 втрат), Кузма (21), Інгрем (17 + 5 втрат), Макгі (12 + 7 підбирань + 7 блок-шотів), Болл (9 + 10 підбирань) – старт; Стівенсон (13), Колдуелл-Поуп (5 + 5 перехоплень), Чендлер (2), Михайлюк (1), Харт (0).

Орландо: Вучевич (31 + 15 підбирань + 7 передач), Гордон (17), Огастін (12 + 9 передач), Фурньє (6), Айванду (0) – старт; Росс (16), Сіммонс (10), Айзек (6), Грант (5 + 6 передач), Бамба (5), Мартін (0).

Детройт – Фінікс 118:107 (27:32, 35:28, 21:24, 35:23)

Детройт: Джексон (19 + 8 передач), Драммонд (19 + 16 підбирань + 5 перехоплень), Гріффін (16 + 11 передач + 5 втрат), Буллок (13), Робінсон (4) – старт; Геллоуей (15), Джонсон (14), Сміт (9), Пачулія (7 + 10 підбирань), Браун (2).

Фінікс: Букер (37), Ейтон (25 + 13 підбирань), Уоррен (6), Аріза (5), Бріджес (2 + 7 підбирань) – старт; Кроуфорд (12), Джексон (10), Холмс (10), Кенан (0).

Атланта – Шарлотт 124:123 (32:43, 33:23, 35:31, 24:26)

Атланта: Коллінз (23 + 11 підбирань), Янг (18 + 5 втрат), Прінс (16), Хертер (4), Дедмон (2) – старт; Бейзмор (20), Бембрі (16 + 6 передач), Лін (12 + 5 втрат), Лень (8), Спеллмен (5).

Шарлотт: Уокер (22 + 9 передач), Марв. Вільямс (20 + 13 підбирань), Батюм (14), Лемб (13 + 8 підбирань), Зеллер (7) – старт; Монк (26), Камінські (11), Бейкон (4), Бріджес (4), Грем (2).

Бруклін – Філадельфія 125:127 (32:25, 36:29, 34:35, 23:38)

Бруклін: Расселл (38 + 8 підбирань + 8 передач), Аллен (17 + 10 підбирань), Холліс-Джефферсон (13), Харріс (9), Кребб (0) – старт; Динуідді (31), Девіс (7), Керролл (5), Дадлі (3), Напьєр (2).

Філадельфія: Батлер (34 + 12 підбирань), Ембіід (32 + 12 підбирань), Редик (15), Сіммонс (13 + 9 передач), Чендлер (10) – старт; Шемет (16), Макконнелл (4), Коркмаз (2), Мускала (1).

Торонто – Майамі 125:115 (36:29, 27:25, 38:35, 24:26)

Торонто: Ленард (29 + 10 підбирань), Сіакам (21), Валанчюнас (17 + 10 підбирань), Лоурі (12 + 10 передач), Грін (4) – старт; Райт (10), Ванвліт (10), Майлз (10), Ібака (8 + 7 підбирань), Анунобі (4).

Майамі: Річардсон (19), Еллінгтон (10), Макгрудер (7), Дж. Джонсон (6), Уайтсайд (2) – старт; Уейд (35 + 6 передач), Адебайо (16 + 21 підбір), Оліник (11), Вінслоу (9).

Мемфіс – Нью-Йорк 98:103 (26:21, 26:22, 19:35, 27:25)

Мемфіс: Марк Газоль (27 + 8 підбирань + 5 блок-шотів), Конлі (23 + 11 передач), Джексон (16 + 7 блок-шотів), Темпл (5), Андерсон (4) – старт; М. Брукс (6), Грін (6 + 7 підбирань), Мек (4), Каспі (4), Селден (3).

Нью-Йорк: Хардуей (22), Кантер (21 + 26 підбирань), Мудіай (17), Вонле (7), Хезоня (4) – старт; Берк (15), Трір (10), Нілікіна (7), Нокс (0), Робінсон (0).

Сакраменто – Юта 112:133 (26:30, 24:29, 30:32, 32:42)

Сакраменто: Богданович (20), Баглі (18 + 6 підбирань), Фокс (13), Бьєліца (12 + 5 підбирань), Хілд (12), Джайлз (10 + 6 передач + 8 підбирань), Вільямс (8)

Юта: Рубіо (27 + 5 передач + 7 підбирань), Інглс (18 + 6 передач), Гобер (18 + 5 передач + 15 підбирань), Краудер (14 + 5 підбирань), Беркс (14), Фейворс (11 + 7 підбирань), Нето (9), Аллен (9)

Портленд – Кліпперс 100:104 (28:24, 30:21, 16:38, 26:21)

Портленд: Ліллард (30 + 6 підбирань), Макколлум (18 + 9 підбирань), Тернер (17 + 5 підбирань), Леонард (9 + 16 підбирань), Коллінс (9)

Кліпперс: Харріс (34 + 11 підбирань), Галлинарі (17 + 5 передач + 8 підбирань), Харрелл (14 + 10 підбирань), Жильжо-Александер (12)