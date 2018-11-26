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Українець Лень допоміг Атланті перервати серію поразок у НБА

10:46, 26 листопада 2018
Баскетбол
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Атланта – Шарлотт / REUTERS

Український центровий "Атланти" Олексій Лень допоміг своїй команді перемогти "Шарлотт". Ця перемога дозволила команді українця перервати свою 10-матчеву безвиграшну серію.

Лень не був у стартовій п'ятірці "Атланти", однак провів у грі 15 хвилин 24 секунди.

За цей час українець набрав 8 очок, зібрав 4 підбирання, зробив 1 передачу і 1 блок-шот. В його активі 3/7 потраплянь з гри, серед яких є один 3-очковий. Також Лень відзначився чотирма фолами. Рейтинг ефективності українця склав 6 очок.

Українець Святослав Михайлюк отримав свій ігровий час у "Лейкерс" в матчі проти "Орландо". Захисник провів на паркеті усього 9 хвилин і набрав 1 очко. 

Лейкерс – Орландо 104:108 (29:19, 23:32, 19:35, 33:22)

Лейкерс: Джеймс (24 + 7 передач + 6 втрат), Кузма (21), Інгрем (17 + 5 втрат), Макгі (12 + 7 підбирань + 7 блок-шотів), Болл (9 + 10 підбирань) – старт; Стівенсон (13), Колдуелл-Поуп (5 + 5 перехоплень), Чендлер (2), Михайлюк (1), Харт (0).

Орландо: Вучевич (31 + 15 підбирань + 7 передач), Гордон (17), Огастін (12 + 9 передач), Фурньє (6), Айванду (0) – старт; Росс (16), Сіммонс (10), Айзек (6), Грант (5 + 6 передач), Бамба (5), Мартін (0).

Детройт – Фінікс 118:107 (27:32, 35:28, 21:24, 35:23)

Детройт: Джексон (19 + 8 передач), Драммонд (19 + 16 підбирань + 5 перехоплень), Гріффін (16 + 11 передач + 5 втрат), Буллок (13), Робінсон (4) – старт; Геллоуей (15), Джонсон (14), Сміт (9), Пачулія (7 + 10 підбирань), Браун (2).

Фінікс: Букер (37), Ейтон (25 + 13 підбирань), Уоррен (6), Аріза (5), Бріджес (2 + 7 підбирань) – старт; Кроуфорд (12), Джексон (10), Холмс (10), Кенан (0).

Атланта – Шарлотт 124:123 (32:43, 33:23, 35:31, 24:26)

Атланта: Коллінз (23 + 11 підбирань), Янг (18 + 5 втрат), Прінс (16), Хертер (4), Дедмон (2) – старт; Бейзмор (20), Бембрі (16 + 6 передач), Лін (12 + 5 втрат), Лень (8), Спеллмен (5).

Шарлотт: Уокер (22 + 9 передач), Марв. Вільямс (20 + 13 підбирань), Батюм (14), Лемб (13 + 8 підбирань), Зеллер (7) – старт; Монк (26), Камінські (11), Бейкон (4), Бріджес (4), Грем (2).

Бруклін – Філадельфія 125:127 (32:25, 36:29, 34:35, 23:38)

Бруклін: Расселл (38 + 8 підбирань + 8 передач), Аллен (17 + 10 підбирань), Холліс-Джефферсон (13), Харріс (9), Кребб (0) – старт; Динуідді (31), Девіс (7), Керролл (5), Дадлі (3), Напьєр (2).

Філадельфія: Батлер (34 + 12 підбирань), Ембіід (32 + 12 підбирань), Редик (15), Сіммонс (13 + 9 передач), Чендлер (10) – старт; Шемет (16), Макконнелл (4), Коркмаз (2), Мускала (1).

Торонто – Майамі 125:115 (36:29, 27:25, 38:35, 24:26)

Торонто: Ленард (29 + 10 підбирань), Сіакам (21), Валанчюнас (17 + 10 підбирань), Лоурі (12 + 10 передач), Грін (4) – старт; Райт (10), Ванвліт (10), Майлз (10), Ібака (8 + 7 підбирань), Анунобі (4).

Майамі: Річардсон (19), Еллінгтон (10), Макгрудер (7), Дж. Джонсон (6), Уайтсайд (2) – старт; Уейд (35 + 6 передач), Адебайо (16 + 21 підбір), Оліник (11), Вінслоу (9).

Мемфіс – Нью-Йорк 98:103 (26:21, 26:22, 19:35, 27:25)

Мемфіс: Марк Газоль (27 + 8 підбирань + 5 блок-шотів), Конлі (23 + 11 передач), Джексон (16 + 7 блок-шотів), Темпл (5), Андерсон (4) – старт; М. Брукс (6), Грін (6 + 7 підбирань), Мек (4), Каспі (4), Селден (3).

Нью-Йорк: Хардуей (22), Кантер (21 + 26 підбирань), Мудіай (17), Вонле (7), Хезоня (4) – старт; Берк (15), Трір (10), Нілікіна (7), Нокс (0), Робінсон (0).

Сакраменто – Юта 112:133 (26:30, 24:29, 30:32, 32:42)

Сакраменто: Богданович (20), Баглі (18 + 6 підбирань), Фокс (13), Бьєліца (12 + 5 підбирань), Хілд (12), Джайлз (10 + 6 передач + 8 підбирань), Вільямс (8)

Юта: Рубіо (27 + 5 передач + 7 підбирань), Інглс (18 + 6 передач), Гобер (18 + 5 передач + 15 підбирань), Краудер (14 + 5 підбирань), Беркс (14), Фейворс (11 + 7 підбирань), Нето (9), Аллен (9)

Портленд – Кліпперс 100:104 (28:24, 30:21, 16:38, 26:21)

Портленд: Ліллард (30 + 6 підбирань), Макколлум (18 + 9 підбирань), Тернер (17 + 5 підбирань), Леонард (9 + 16 підбирань), Коллінс (9)

Кліпперс: Харріс (34 + 11 підбирань), Галлинарі (17 + 5 передач + 8 підбирань), Харрелл (14 + 10 підбирань), Жильжо-Александер (12)

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Теги: #НБА