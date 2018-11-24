Українець Лень став одним з кращих гравців Атланти в матчі з Бостоном в НБА

Зусилля українця не увінчалися загальнокомандним успіхом - Атланта програла Бостону.

У ніч на суботу в Національній баскетбольній асоціації відбулися 14 матчів регулярного чемпіонату, в одному з яких Атланта Хоукс з українцем Олексієм Ленєм у складі програла Бостон Селтікс.

Матч завершився з рахунком 96:114, повідомляє офіційний сайт ліги.

Лень став одним з кращих гравців матчу у складі Атланти.

За 19 хвилин, проведених на паркеті, українець набрав 17 очок (більше тільки у Джеремі Ліна - 19), зробив 2 підбору та скоїв 2 фолу. Крім того, Лэнь зміг реалізувати 2 з 3-х триочкових кидків. Таким чином, коефіцієнт корисності українського центрового склав +22.

НБА. Регулярний чемпіонат.

23 листопада.

Бруклін – Міннесота 102:112 (26:22, 23:32, 23:35, 30:23)

Кліпперс – Мемфіс 112:107 OT (16:22, 28:30, 31:18, 23:28, 14:9)

Детройт – Х'юстон 116:111 OT (34:30, 27:26, 17:23, 20:19, 18:13)

Торонто – Вашингтон 125:107 (38:26, 32:36, 31:25, 24:20)

Філадельфія – Клівленд 112:121 (23:31, 31:23, 29:30, 29:37)

Нью-Йорк – Новий Орлеан 114:109 (28:34, 31:26, 28:30, 27:19)

Атланта – Бостон 96:114 (23:45, 22:16, 19:21, 32:32)

Індіана – Сан-Антоніо 100:111 (23:29, 22:25, 24:28, 31:29)

Чикаго – Маямі 96:103 (26:28, 13:32, 30:18, 27:25)

Оклахома-Сіті – Шарлотт 109:104 (33:31, 29:26, 27:23, 20:24)

Мілуокі – Фінікс 114:116 (30:34, 31:30, 29:27, 24:25)

Денвер – Орландо 112:87 (21:19, 33:22, 26:27, 32:19)

Лейкерс – Юта 90:83 (22:16, 16:22, 26:25, 26:20)

Голден Стейт – Портленд 125:97 (24:27, 35:17, 33:29, 33:24)