Київ-Баскет розтрощив Тернопіль в матчі Кубку України

Кияни стали на крок ближче до чвертьфіналу.

Стадія 1/8 фіналу Кубка України стартувала матчем у Тернополі між тамтешнім Тернополем-ТНЕУ і Київ-Баскетом.

Команди представляють різні дівізіони – господарі Вищу лігу, гості – Суперлігу Парі-Матч. То ж не стало дивиною, що кияни здобули переконливу перемогу з рахунком 101:68, повідомлдяє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

До перерви Тернопіль виглядав гідно, трохи поступався в ігрових компонентах, втім компенсував свої технічні і тактичні недоліки бажанням боротьби. Київ-Баскет набирав очки натужно і після першої половини відірвався на 11 очок . Але поперерві далася ще й краща функціональна готовність підопічних Олександра Лохманчука (головний тренер Київ-Баскета Євген Мурзін залишився у Києві готуватися до тренувальних зборів національної чоловічої збірної України, якою також керує). На високих швидкостях вони продовжували закидати, а господарі навпаки підсіли. Рахунок у третій чверті 40:18 засвідчив повне домінування на паркеті Київ-Баскета. За півтори хвилини до кінця матчу після кидка Анатолія Челована кияни перетнули стоочкову межу і закінчили поєдинок з рахунком 101:68 на свою користь.

Найрезультативнішим у матчі виявився гравець гостей Грег Мангано – 22 очка, два його одноклубника зробили по дабл-даблу - це Максим Луценко (12 очок + 10 підбирань) і В'ячеслав Петров (21очко + 10 підбирань). Найкращий у господарів – Микита Найко (20 очок + 7 підбирань + 8 результативних передач).

Американський легіонер Київ-Баскета Моріс Крік хоч і приїхав на матчі до Тернополя, але на паркеті так і не з'явився.

24 листопада команди зіграють у Тернополі матч-відповідь. Початок о 15:00.