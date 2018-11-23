У збірної України з баскетболу кадрова втрата перед матчами кваліфікації ЧС-2019

Форвард Іван Ткаченко через травму не зіграє проти Словенії та Іспанії.

Форвард "Черкаських Мавп" Іван Ткаченко не зможе допомогти збірній України з баскетболу в найближчих матчах кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти Словенії (29 листопада) та Іспанії (2 грудня).

Про це повідомляє Mavpabasket.com.

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Нападник отримав надрив м'яза стегна. Пошкодження залишить 21-річного баскетболіста без гри приблизно на два тижні.

Таким чином, він не зможе допомогти збірній України в двох надважливих матчах відбіркового турніру. Також Ткаченко не зіграє за "Черкаські Мавпи" в першому матчі 1/8 фіналу Кубка України проти аматорського клубу "Шамани" 24 листопада.

Варто зазначити, що для Ткаченка виклик у національну збірну України став дебютним у кар'єрі.