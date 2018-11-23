Збірна Іспанії зіграє з Україною без баскетболістів НБА
Головний тренер збірної Іспанії з баскетболу Серджо Скаріоло викликав 16 гравців на матчі кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти Туреччини (29 листопада) та України (2 грудня). Про це повідомляє Еигоһоорѕ.
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Зазначимо, що у заявку не потрапили гравці НБА і Євроліги, але знайшлося місце легкому форварду Марку Гарсії з «Фуенлабради», який може дебютувати у складі збірної. Крім цього, в збірну повернувся 35-річний центровий «Сарагоси» Фран Васкес.
Склад збірної Іспанії:
Марк Гарсія, Фран Васкес, Хоакім Колом, Хайме Фернандес, Себас Саіс, Альберто Абальде, Пабло Агілар, Віктор Артеага, Джонатан Баррейро, Хав'єр Бейран, Даріо Брізуела, Серхі Гарсія, Хабі Лопес-Аростегуй, Начо Лловет, Родріго Сан-Мігель, Едгар Віседо.
Зазначимо, що Хоакім Колом, Хайме Фернандес і Себас Саісвикликалися на всі попередні матчі кваліфікації.
Нагадаємо, збірна України свої наступні матчі в рамках кваліфікації ЧС проведе в Запоріжжі проти Словенії (29 листопада) і на виїзді проти Іспанії (2 грудня, на острові Тенеріфе).
У вересні українці здобули сенсаційну перемогу над екс-чемпіонами світу в київському Палаці спорту.