Збірна Іспанії зіграє з Україною без баскетболістів НБА

Матч Іспанія - Україна у рамках кваліфікації ЧС-2019 відбудеться 2 грудня на Тенеріфе.

Головний тренер збірної Іспанії з баскетболу Серджо Скаріоло викликав 16 гравців на матчі кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти Туреччини (29 листопада) та України (2 грудня). Про це повідомляє Еигоһоорѕ.

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Зазначимо, що у заявку не потрапили гравці НБА і Євроліги, але знайшлося місце легкому форварду Марку Гарсії з «Фуенлабради», який може дебютувати у складі збірної. Крім цього, в збірну повернувся 35-річний центровий «Сарагоси» Фран Васкес.

Склад збірної Іспанії:

Марк Гарсія, Фран Васкес, Хоакім Колом, Хайме Фернандес, Себас Саіс, Альберто Абальде, Пабло Агілар, Віктор Артеага, Джонатан Баррейро, Хав'єр Бейран, Даріо Брізуела, Серхі Гарсія, Хабі Лопес-Аростегуй, Начо Лловет, Родріго Сан-Мігель, Едгар Віседо.

Зазначимо, що Хоакім Колом, Хайме Фернандес і Себас Саісвикликалися на всі попередні матчі кваліфікації.

Нагадаємо, збірна України свої наступні матчі в рамках кваліфікації ЧС проведе в Запоріжжі проти Словенії (29 листопада) і на виїзді проти Іспанії (2 грудня, на острові Тенеріфе).

У вересні українці здобули сенсаційну перемогу над екс-чемпіонами світу в київському Палаці спорту.