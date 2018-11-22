Капітан збірної України стала кращою баскетболісткою у відборі на Євробаскет-2019

Аліна Ягупова стала найрезультативнішою і найбільш корисною серед всіх гравців кваліфікації ЧЄ.

Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова стала найрезультативнішим і найкориснішим гравцем відбіркового турніру чемпіонату Європи-2019.

Про це повідомляє офіційний сайт FIBA.

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Лідер нашої команди взяла участь у всіх шести поєдинках відбору, в яких набирала в середньому 33,2 очка за гру, набравши також рекордне 41 очко у домашньому матчі проти Болгарії.

Також Ягупова стала найкориснішим гравцем кваліфікації: крім набраних у середньому 33,2 очки українка робила 7 підбирань, 4,2 передачі, 3 перехоплення та 1,3 блок-шота. Рейтинг ефективності українки склав 33,2 - це найкращий показник турніру.

Нагадаємо, в заключному поєдинку відбору команда Горана Бошковича поступилася Іспанії на виїзді, проте в четвертий раз поспіль вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи.