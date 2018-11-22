Леброн Джеймс у складі Лейкерс виграв у свого колишнього клубу в НБА

Українські легіонери Олексій Лень і Святослав Михайлюк не набрали очок в матчах чергового ігрового дня.

Напередодні відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА. Леброн Джеймс повернувся в Клівленд і, набравши 32 очки, приніс «Лейкерс» перемогу над своїм колишнім клубом Українські легіонери Олексій Лень і Святослав Михайлюк не набрали очок в матчах ігрового дня. Український центровий «Атланти» Лень втратив місце в стартовій п'ятірці команди. Згідно з рішенням головного тренера «Хоукс» Ллойда Пірса, Леня в основний п'ятірці замінив Дуейн Дедмон, який пропустив старт сезону через травму. В результаті "Атланта" в домашній грі поступилася "Торонто" - 108:124. Шарлотт – Індіана 127:109 (35:30, 33:30, 37:24, 22:25) Шарлотт: Лемб (21 + 7 підбирань), Вокер (16 + 11 передач), Зеллер (15), Батюм (11), Марв. Вільямс (9) – старт; Бейкон (18), Монк (15), Камінські (11), Бріджес (8), Паркер (3), Грем (0). Індіана: Богданович (20), Янг (16), Еванс (12), Тернер (10 + 7 підбирань + 4 блок-шота), Коллісон (6) – старт; Макдермотт (15), Сабоніс (15), Холідей (11), Джозеф (2 + 7 передач), Ліф (2), Рід (0), О'Куінн (0). Філадельфія – Новий Орлеан 121:120 (38:23, 29:34, 29:30, 25:33) Філадельфія: Ембіід (31 + 19 підбирань + 7 втрат), Сіммонс (22 + 8 підбирань + 7 передач + 6 втрат), Редик (13), Батлер (13), Чендлер (13) – старт; Шемет (15), Мускала (7), Макконнелл (3), Коркмаз (2), Джонсон (2). Новий Орлеан: Холідей (30 + 10 передач + 5 втрат), Мур (30), Миротич (13 + 13 підбирань), Девіс (12 + 16 підбирань + 6 передач + 5 перехоплень + 5 блок-шотів + 6 втрат), Джонсон (5) – старт; Рендл (22 + 10 підбирань), Міллер (6), Джексон (2), Кларк (0), Окафор (0). Атланта – Торонто 108:124 (24:29, 20:26, 29:31, 35:38) Атланта: Прінс (12), Бейзмор (8), Янг (6), Коллінз (6), Дедмон (4 + 7 підбирань) – старт; Лін (26), Картер (14), Хертер (10), Бембрі (7), Пламлі (7), Андерсон (6), Дорсі (2). Торонто: Валанчюнас (24 + 13 підбирань), Сіакам (22), Лоурі (21 + 12 підбирань + 17 передач), Ванвліт (11 + 6 передач), Грін (6) – старт; Ібака (19 + 9 підбирань), Райт (6), Буше (5), Лойд (4), Браун (3), Монро (3), Річардсон (0). Бостон – Нью-Йорк 109:117 (18:26, 31:39, 20:19, 40:33) Бостон: Ірвінг (22 + 13 передач), Хорфорд (19 + 7 підбирань), Тейтум (15 + 8 підбирань), Браун (11), Бейнс (0) – старт; М-з Морріс (21 + 8 підбирань), Хейворд (19 + 7 підбирань), Смарт (2), Розир (0), Тайс (0). Нью-Йорк: Хардуей (21 + 7 втрат), Вонле (16 + 10 підбирань), Кантер (10 + 10 підбирань), Мудіай (5), Хезоня (3) – старт; Берк (29 + 11 передач), Нокс (11 + 9 підбирань), Трір (8), Робінсон (8 + 6 блок-шотів), Нілікіна (6). Клівленд – Лейкерс 105:109 (28:24, 24:25, 29:32, 24:28) Клівленд: Осман (21 + 7 підбирань), Томпсон (14 + 15 підбирань), Секстон (12), Худ (9), Нваба (7) – старт; Кларксон (20), Корвер (9), Ненсі (7 + 9 підбирань), Гаррісон (6). Лейкерс: Джеймс (32 + 14 підбирань + 7 передач), Болл (15 + 7 підбирань + 6 передач), Інгрем (14), Кузма (12), Макгі (12) – старт; Колдуелл-Поуп (13), Харт (4), Чендлер (4), Стівенсон (3). Чикаго – Фінікс 124:116 (25:28, 39:41, 30:24, 30:23) Чикаго: Лавін (29 + 6 передач), Паркер (20 + 13 підбирань + 8 передач), Арчидіаконо (14), Картер (14), Холідей (11) – старт; Блейкні (14), Гаррісон (9), Лопес (6), Фелісіо (4), Пейн (3). Фінікс: Букер (23 + 6 передач + 6 втрат), Уоррен (21), Ейтон (18 + 12 підбирань), Аріза (9), Кенан (6 + 6 передач) – старт; Кроуфорд (16), Холмс (14), Бріджес (5), Джексон (4). Х'юстон – Детройт 126:124 (31:29, 25:28, 37:26, 33:41) Х'юстон: Харден (43 + 7 підбирань + 9 передач + 6 втрат), Капела (27 + 15 підбирань + 4 блок-шота), Пол (20 + 7 передач), Енніс (14), Такер (6) – старт; Гордон (7), Грін (6), Хартенштайн (3), Кларк (0). Детройт: Гріффін (37 + 11 підбирань + 9 втрат), Драммонд (20 + 11 підбирань), Джексон (9), Буллок (8 + 6 передач), Робінсон (6) – старт; Геллоуей (13), Сміт (11), Джонсон (10), Пачулія (6), Луер (4), Кальдерон (0). Мілуокі – Портленд 143:100 (31:20, 41:30, 37:29, 34:21) Мілуокі: Адетокумбо (33 + 16 підбирань + 9 передач), Міддлтон (21 + 7 підбирань), Брогдон (16), Бледсоу (16), Лопес (3) – старт; Вуд (11), Макеров (11 + 8 підбирань), Браун (9), Снелл (9), Морріс (7), Коннотон (5), Деллаведова (2), Ільясова (0). Портленд: Ліллард (22), Макколлум (22), Нуркич (16), Аміну (4 + 9 підбирань), Лейман (2) – старт; Коллінз (8), Ленард (6), Болдуін (5), Стаускас (5), Тернер (4), Саймонс (2), Харклесс (2), Свеніган (2). Міннесота – Денвер 101:103 (25:23, 31:27, 18:35, 27:18) Міннесота: Таунс (22 + 7 підбирань + 6 втрат), Ковінгтон (16), Віггінс (13), Тіг (7 + 8 передач), Гібсон (7) – старт; Роуз (20), Шарич (12 + 7 підбирань), Джонс (4), Толливер (0), Дженг (0 + 7 підбирань). Денвер: Миллсеп (25 + 5 перехоплень), Мюррей (18), Харріс (17), Ернангомес (8), Йокіч (7 + 12 підбирань + 10 передач) – старт; Бізлі (11), Морріс (9), Лайлс (4), Пламлі (4 + 7 передач). Даллас – Бруклін 119:113 (34:32, 27:18, 24:31, 34:32) Даллас: Барнс (28), Дончич (21 + 9 підбирань), Джордан (12 + 14 підбирань), Фінні-Сміт (5), Сміт (4) – старт; Харріс (18), Бареа (18 + 7 передач), Клебер (11), Межрі (2), Брокхофф (0). Бруклін: Кребб (27), Расселл (17), Харріс (8), Аллен (6), Дадлі (2) – старт; Динуідді (19 + 7 передач), Девіс (17 + 9 підбирань), Холліс-Джефферсон (9 + 8 підбирань), Напьєр (8), Керролл (0). Сан-Антоніо – Мемфіс 103:104 (32:30, 27:31, 18:20, 26:23) Сан-Антоніо: Дерозан (24 + 5 втрат), Гей (21 + 8 підбирань), Олдрідж (19 + 11 підбирань), Каннінгем (7), Форбс (6) – старт; Міллс (15), Бертанс (8), Пелтль (2), Белінеллі (1), Уайт (0), Пондекстер (0). Мемфіс: Конлі (30 + 9 передач), Марк Газоль (20 + 10 підбирань), Андерсон (9 + 9 підбирань), Джексон (9), Темпл (4) – старт; Грін (12), Каспі (11), М. Брукс (6), Селден (2), Мек (1). Юта – Сакраменто 110:119 (23:34, 31:26, 29:24, 27:25) «Юта Джаз»: Мітчелл - 35, Краудер - 16, Рубіо - 13, Гобер - 13, Інглс - 12, Фейворс - 8, Беркс - 7, Екзам - 4, О'Ніл - 2, Сефолоша, Бредлі, Нето, Митру-Лонг, Ньянг, Юдо, Кавано, Аллен «Сакраменто Кінгз»: Колі-Стайн - 23, Богданович - 18, Бьєліца - 18, Фокс - 17, Шамперт - 12, Баглі III - 11, Хілд - 10, Джексон - 6, Мейсон - 2, Джайлс - 2, Лябісьє, Т. Вільямс, Феррелл, Маклемор, Габріель, Куфос, Рендольф Голден Стейт – Оклахома-Сіті 95:123 (18:23, 28:37, 33:27, 16:36) «Голден Стейт Ворріорз»: Томпсон - 27, Дюрант - 27, 13, Кук - 7, Ігудала - 6, Белл - 5, Луні - 4, Джонс - 4, Лівінгстон - 2, Казінс, Еванс, Йеребко, Грін, Маккінні, Каррі, Дерріксон «Оклахома-Сіті Тандер»: Шредер - 32, Джордж - 25, Адамс - 20, Грант - 14, Уестбрук - 11, Луваву-Кабарро - 8, Бертон - 6, Ноель - 4, Діалло - 3, Фелтон, Абринес, Надер, Роберсон, Фергюсон, Девіс, Паттерсон

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