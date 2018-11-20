14 гравців увійшли до заявки чоловічої збірної України з баскетболу на матчі відбору ЧС-2019

Незабаром відбудуться ігри проти команд Словенії та Іспанії.

Тренерський штаб чоловічої національної збірної України визначився із заявкою на матчі другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти Словенії та Іспанії.

До розширеного ростеру національної команди потрапили 14 гравців, у тому числі Іссуф Санон та Богдан Близнюк, про приїзд яких до лав збірної повідомлялося раніше, повідомляє Федерація баскетболу України.

У команді знайшлося місце, як дебютантам, так і більш досвідченим гравцям:

ЗАХИСНИКИ:

Олександр Рябчук (Хімік, 186, 29), перший тренер Олексій Діберт;

Олександр Кобець (Кепітал Сіті, США, 197, 22), перший тренер Ігор Кобець;

Іссуф Санон (Олімпія, Словенія, 190, 19), перший тренер Ірина Наседкіна;

Павло Крутоус (Київ-Баскет, 197, 26), перший тренер Богдан Федоренко;

Олександр Липовий (Промітеас, Греція, 200, 26), перший тренер Людмила Покровенко;

Іван Ткаченко, (Черкаські Мавпи, 197, 78), перший тренер Федоренко Анатолій Миколайович;

ФОРВАРДИ:

Максим Пустозвонов (БК Одеса, 200, 31), перший тренер Юрій Дятловський;

Олександр Беліков (БК Одеса, 200, 26), перший тренер Володимир Машира;

Сергій Павлов (Хімік, 206, 21), перший тренер Івлєва Олександра Петрівна;

В’ячеслав Бобров (Гіпускоа-Баскет, Іспанія 203, 26), перші тренери Бордейчук Сергій, Івлєва Олександра;

Богдан Близнюк (Бней Гарцлія, Ізраїль, 198, 23)

Володимир Герун (Бреоган, Іспанія, 208, 24), перші тренери Михайло Лисоволенко/Аріна Гребнєва;

ЦЕНТРОВІ:

В’ячеслав Петров (Хімік, 204, 24), перший тренер Владислав Янакі;

В’ячеслав Кравцов (Бургос, Іспанія 212, 31), перший тренер Сергій Комаров

Нагадаємо, що матч проти чемпіонів Європи словенців наша національна команді зіграє 29 листопада у Запоріжжі в оновленому сучасному ПС Юність.

Проти Іспанії підопічні Євгена Мурзіна зіграють 2 грудня на виїзді на острові Тенеріфе у місті Сан-Крістобаль-де-ла-Лагуна.

Турніре становище у групі "І" перед другим ігровим вікном другого раунду кваліфікації ЧС-2019: