Запоріжжя обіграло Київ-Баскет й повернуло лідерство в баскетбольній Суперлізі

Матч завершився з рахунком 88:82.

Запоріжжя перемогло вдома Київ-Баскет у матчі регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги Парі-Матч.

Гра завершилася з рахунком 88:82, повідомляє офіційний сайт змагань.

Першими зі стартової пристрілки вийшли гості. Завдяки суттєвій перевазі на підбираннях та кращій результативності вони пішли в відрив. Однак більше восьми очок різницю не вдалося зробити. Господарі кілька разів вдало перехопили м’яча, довели атаки до результативного завершення та нейтралізували відставання. Перша чверть у підсумки вийшла рівною за рахунком.

У другій 10-хвилинці гра була більш рівною. Однак більшу частину часу уже кияни мусили наздоганяти запоріжців, аби не відпускати далі. Мінімальну перевагу гостям за підсумками першої половини забезпечив триочковий Крутоуса. Запоріжці після цього ще пробивали штрафні, та Трент одну спробу схибив.

Господарі в першій половині значно частіше атакували кільце з гри: 44 спроби проти 28-ми. Паритет в рахунку забезпечила краща влучність киян: 14 проти 15 влучань.

Гра поновилася неприємними для господарів +5 від киян. Запоріжці були вимушені брати тайм-аут. Одразу переломити хід боротьби це не дозволило, але атакувальний запал киян збило. Вони ще за інерцією вийшли вперед на 9 очок – найбільша різниця на той час. Та до кінця чверті господарі таки піймали кураж. У підсумку перед заключною чвертю вже Запоріжжя мало 2 очки переваги.

На заключну чверть, схоже, більше сил залишилося в господарів. Вони знову захопили незначну перевагу, не дозволяючи киянам нівелювати її. Ті натомість стали більше помилятися. Гості так і залишилися кращими за відсотком реалізації, та господарі ще більше атакували на заключних хвилинах.

Відтак запоріжці втримали переможний рахунок, повернувши лідерство в Суперлізі Парі-Матч.

Вирішальний внесок у перемогу Запоріжжя зробили американці Холтон та Кіндал. У гостей їхній співвітзизник Крік також робив усе можливе для збереження інтриги.

Запоріжжя наступний поєдинок Суперліги Парі-Матч має за розкладом зіграти 7 грудня вдома проти Хіміка. Кияни днем раніше прийматимуть вдома Політехнік.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ

Суперліга Парі-Матч

Запоріжжя – Київ-Баскет – 88:82 (22:22, 23:24, 21:18, 22:18)

Запоріжжя: Холтон 21 очко, 6 підбирань, 5 передач; Кіндал 19о, 15пд, 1пр.

Київ-Баскет: Крік 22о, 6пд, 5пр; Крутоус 17о, 3пд, 7пр.