Михайлюк зіграв за Лейкерс в переможному матчі НБА проти Майамі

У цій грі партнер українця по команді ЛеБрон Джеймс набрав 51 очко і встановив особистий рекорд результативності у виступах за нову команду.

У ніч на понеділок у Національній баскетбольній асоціації відбулися п'ять матчів, в одному з яких Лос-Анджелес Лейкерс зі Святославом Михайлюком у складі обіграли Майамі Хіт.

Гра завершилася з рахунком 113:97, а лідер Лейкерс ЛеБрон Джеймс встановив рекорд результативності, повідомляє офіційний сайт ліги.

ЛеБрон набрав 51 очко в гостьовому матчі проти своєї колишньої команди з Майамі. Гравець реалізував 19 з 31 кидка з гри, включаючи 6 з 8 триочкових, 7 з 10 штрафних, а також зробив 8 підбирань, 3 передачі, 2 перехоплення та 1 блок-шот.

Українець Святослав Михайлюк в цьому матчі провів на майданчику близько трьох хвилин, але результативними діями за цей час не відзначився.

НБА. Регулярний чемпіонат.

18 листопада.

Майамі – Лос-Анжджелес Лейкерс 97:113 (21:34, 31:33, 24:25, 21:21)

М: Еллінгтон (19), Річардсон (17 + 6 підбирань), Т. Джонсон (17 + 6 підбирань), МакГрудер (14 + 7 підбирань), Дж. Джонсон (8)

ЛАЛ: Леброн (51 + 8 підбирань), Колдуелл-Поуп (19), Кузма (15), Інгрем (13 + 7 підбирань)

Міннесота – Мемфіс 87:100 (20:17, 23:30, 19:28, 25:25)

Мі: Роуз (18), Ковінгтон (15 + 4 перехоплення), Таунс (15 + 20 підбирань + 4 втрати), Віггінс (14 + 4 втрати), Шарич (14 + 3 втрати)

Мо: Газоль (26 + 13 підбирань + 3 блок-шота), Конлі (18 + 8 передач), Джексон (13 + 3 блок-шота + 3 втрати), Мак (12), Темпл (8 + 8 підбирань), Грін (8 + 8 підбирань)

Вашингтон – Портленд 109:119 (25:32, 16:30, 29:29, 39:28)

В: Уолл (24 + 3 блок-шота), Обрі (19), Портер (13), Бив (12), Саторански (10 + 7 передач), Ріверс (8)

П: Лиллард (40 + 6 підбирань + 5 передач), МакКоллум (25 + 7 підбирань), Нюркич (13 + 14 підбирань + 8 передач), Аміну (9 + 8 підбирань), Тернер (8 + 8 підбирань + 6 передач + 3 втрати)

Орландо – Нью-Йорк Нікс 131:117 (44:31, 23:35, 31:26, 33:25)

Про: Гордон (31 + 4 втрати), Вучевич (28 + 10 підбирань + 9 передач + 3 втрати), Фурньє (19 + 6 передач + 3 втрати), Ісаак (16), Огастін (12 + 7 передач), Росс (10)

Н: Хардуэй (32), Берк (31 + 3 втрати), Кантер (21 + 19 підбирань + 4 втрати), Мудиай (12)

Сан-Антоніо – Голден Стейт 104:92 (33:27, 23:21, 23:22, 25:22)

СА: Олбрідж (24 + 18 підбирань), ДеРозан (20 + 6 підбирань + 9 передач), Гай (19 + 5 підбирань + 3 блок-шота), Белинелли (12), Форбс (10), Міллс (8 + 5 підбирань + 5 передач)

ГС: Дюрант (26 + 10 підбирань + 6 передач), Томпсон (25 + 4 втрати), Кук (16 + 8 підбирань), Йеребко (8 + 10 підбирань)