Хімік з боєм обіграв Політехнік в матчі баскетбольної Суперліги

Матч завершився з рахунком 94:82.

Команда Віталія Степановського на рідному паркеті перемогла непоступливий Політехнік.

Харків'яни, відчувши смак перемог в минулій грі в Одесі, були близькими і до сьогоднішньої звитяги, проте господарі все ж не дали супернику наздогнати себе в останній десятихвилинці та переломити хід гри, повідомляє офіційний сайт змагань.

Обидві команди розпочали гру доволі рівно: спочатку гості відкрили рахунок в матчі, проте дуже швидко южненці також набрали власні перші очки. У середині чверті рахунок був 10:11 на користь Політехніка. Команди продовжували грати рівно, не відпускаючи одне-одну у відрив. Перший період так і завершився, за мінімальної переваги гостей – 18:19.

Друга чверть розпочалася з активних дій від легіонерів харків’ян: лідер команди гостей Телджон Кромер спочатку влучив три, а після цього додав ще два бали в кошик суперника, на що Віталій Степановський був змушений реагувати хвилиною, яка, в свою чергу, виявилася доволі продуктивною. Після перерви вже легіонери господарів майданчику взяли на себе ініціативу та почали скорочувати різницю в рахунку.

Як результат – вже за декілька миттєвостей Хімік був попереду з доволі переконливою різницею. В кінцівці періоду Роман Козлов намагався скоротити відставання своїми влучними кидками, проте яскраве завершення другого періоду від Войналовича та Джонса, не дозволили харків’янам наблизитися у рахунку.

Друга половина гри також розпочалася з ривку южненців: американці Едвін та Джонс виконали результативні атаки та збільшили відрив своєї команди до 15 балів. Політехнік намагався відігратися за рахунок влучних дальніх, проте в команди Володимира Коваля в цій чверті мало що виходило на паркеті. В підсумку третя десятихвилинка була програна харків’янами з різницею в 12 балів.

Проте, на останню чверть гості все ж знайшли сили! Результативні дії Кромера та Грема, а також допомога від Рочняка та Завадського дозволили команді в червоному добре полоскотати нерви вболівальникам в ФСК “Олімп”. Харків’яни швидко скоротили різницю з -20 до -6 та змусили Віталія Степановського перебудовувати гру власної команди на останні декілька хвилин. Але все ж, до яскравої розв’язки не останніх секундах в сьогоднішній грі не дійшло: Южненці таки втримали свою перевагу та не дали суперникам наблизитися в рахунку впритул. 94:82 – перемога Хіміка.

БК "Хімік" - БК "Політехнік" - 94:82 (18:19, 29:17, 28:20, 19:26)

Хім: Джонс - 25оч, 11пб, 8рп; Антіпов - 18оч, 5пб; Едвін - 16оч, 6рп.

Ха: Кромер - 27оч, 4пб, 6рп; Грем - 24оч, 13пб; Рочняк - 12оч.