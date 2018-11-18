Михайлюк вперше за тиждень зіграв у складі Лейкерс, Лень набрав 5 очок у матчі Атланти

Обидва українських легіонерів були задіяні в іграх своїх команд.

У ніч на неділю в Національній баскетбольній асоціації було зіграно 10 матчів, у двох з яких взяли участь українські легіонери.

Святослав Михайлюк зіграв за Лейкерс в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Орландо, повідомляє офіційний сайт ліги.

Українець провів на майданчику 10 хвилин, за які встиг набрати 8 очок (2/3 триочкові, 2/2 зі штрафних). Разом з тим, його команда зазнала поразки з рахунком 130:117.

Перед цим Михайлюк з'являвся у складі "озерників" рівно тиждень тому.

У свою чергу, Олексій Лень набрав 5 очок у матчі Атланти проти "Індіани".

Українець провів на майданчику трохи більше 20 хвилин, а його Атланта також поступилася - з рахунком 89:97.

У матчі з Пейсерс українець набрав 5 очок (1/6 двоочковим, 0/1 триочкового, 3/4 штрафних), зробив 4 підбирання (2 в нападі), 2 передачі, 1 перехоплення, допустив 2 фоли, при коефіцієнті корисності "+/-" 6.

НБА. Регулярний чемпіонат.

17 листопада.

Бруклін – Кліпперс 119:127 (37:32, 30:28, 30:30, 22:37)

Бруклін: Аллен (24 + 11 підбирань), Расселл (23 + 10 передач), Харріс (19), Крэбб (15), Дадлі (5) – старт; Динуидди (11 + 7 передач), Керролл (9 + 7 підбирань), Холліс-Джефферсон (8), Девіс (4 + 11 підбирань), Напьєр (1).

Кліпперс: Галлинари (28), Харріс (27 + 8 підбирань), Гортат (10 + 8 підбирань), Беверлі (6 + 8 передач), Гилджес-Александер (4) – старт; Вільямс (16), Харрелл (16 + 10 підбирань), Скотт (9), Уоллес (6), Робінсон (3), Торнвелл (2).

Шарлотт – Філадельфія 119:122 OT (30:42, 26:21, 30:19, 24:28, 9:12)

Шарлотт: Уокер (60 + 7 підбирань + 9 втрат), Лемб (20 + 10 підбирань), Зеллер (10 + 7 підбирань), Марв. Вільямс (4), Батюм (0) – старт; Бейкон (9), Бріджес (9), Паркер (2), Монк (2), Бийомбо (2), Эрнангомес (1).

Філадельфія: Эмбиид (33 + 11 підбирань), Медик (23), Сіммонс (23 + 11 підбирань + 9 передач), Батлер (15), Мускала (6) – старт; Фульц (6), Джонсон (6), Шэмет (5), Коркмаз (3), Чендлер (2).

Індіана – Атланта 97:89 (25:24, 22:32, 26:16, 24:17)

Індіана: Богданович (22), Коллісон (12), Янг (11 + 7 підбирань), Тернер (10 + 11 підбирань), Оладипо (2) – старт; Холідей (12), Еванс (11), Сабоніс (9 + 16 підбирань + 6 передач), Джозеф (4 + 5 перехоплень + 7 втрат), Макдермотт (4), о'куінн (0), Ліф (0).

Атланта: Бэйзмор (13), Янг (9), Хертер (5), Лінь (5), Пойтресс (0) – старт; Лін (16), Коллінз (12), Дедмон (12 + 7 підбирань), Бембри (8), Картер (7), Спеллмен (2), Дорсі (0).

Орландо – Лейкерс 130:117 (25:31, 37:22, 38:28, 30:36)

Орландо: Вучевич (36 + 13 підбирань), Огастін (22 + 7 передач), Фурньє (15), Гордон (12), Айванду (0) – старт; Росс (13), Сіммонс (12 + 6 передач), Бамба (8), Айзек (7 + 5 блок-шотів), Грант (3), Мартін (2), Бріско (0), Берч (0).

Лейкерс: Джеймс (22 + 7 передач), Інгрем (17 + 7 передач), Макгі (11), Кузма (8 + 5 втрат), Ball (0) – старт; Стівенсон (19), Харт (13), Колдуелл-Поуп (10), Михайлюк (8), Бізлі (7), Чендлер (2), Вагнер (0).

Новий Орлеан – Денвер 125:115 (37:35, 33:32, 28:21, 27:27)

Новий Орлеан: Девіс (40 + 8 підбирань + 8 передач), Миротич (20 + 10 підбирань), Холідей (19 + 8 передач), Мур (13), Джонсон (6) – старт; Рендл (21 + 10 підбирань), Кларк (3), Міллер (3), Джексон (0).

Денвер: Йокіч (25 + 10 підбирань + 8 передач), Харріс (24), Эрнангомес (20 + 11 підбирань), Мюррей (11 + 6 передач), Миллсэп (7) – старт; Морріс (13), Лайлс (7), Бізлі (4), Пламли (4).

Бостон – Юта 86:98 (20:29, 25:21, 17:27, 24:21)

Бостон: Ірвінг (20 + 8 підбирань), Тейтум (10 + 7 підбирань), Хорфорд (9), Хейворд (7), Браун (3) – старт; Ябуселе (9), Тайс (7), Смарт (5), Бейнс (5), Розир (4 + 7 підбирань), М-з Морріс (3), Уонамейкер (2), Оджелей (2).

Юта: Мітчелл (28 + 6 передач), Рубіо (20), Гобер (12 + 9 підбирань), Фейворс (10 + 8 підбирань), Инглс (7 + 6 передач) – старт; Экзам (10 + 7 підбирань), Краудер (5), о'ніл (3 + 7 підбирань), Беркс (2), Ньянг (1), Аллен (0), Удох (0).

Чикаго – Торонто 83:122 (18:27, 26:30, 12:32, 27:33)

Чикаго: Холідей (12), Паркер (12), Картер (8), Арчидиаконо (6), Пейн (4) – старт; Блэйкни (13), Hutchison (9 + 5 втрат), Лопес (9), Гаррісон (7 + 6 передач + 5 перехоплень), Фелисио (3).

Торонто: Ванвлит (18), Грін (17), Ібака (16 + 4 блок-шота), Сиакам (12 + 8 підбирань), Лоурі (8 + 7 підбирань + 8 передач) – старт; Браун (10), Річардсон (9 + 5 втрат), Лойд (8), Валанчюнас (8 + 9 підбирань), Райт (7), Монро (7), Буше (2).

Х'юстон – Сакраменто 132:112 (36:29, 35:30, 38:27, 23:26)

Х'юстон: Харден (34 + 8 передач + 6 втрат), Підлога (24 + 9 передач + 8 втрат), Капела (23 + 16 підбирань + 4 блок-шота), Такер (9 + 8 підбирань), Енніс (6) – старт; Грін (17), Гордон (11), Кларк (5 + 4 блок-шота), Кріс (2), Хартенштайн (1), Картер-Вільямс (0).

Сакраменто: Хилд (23 + 7 підбирань), Фокс (19), Шамперт (3), Коулі-Стайн (3), Бьелица (2) – старт; Беглі (16 + 8 підбирань), Богданович (14), Джексон (10), Джайлз (7), Феррелл (5), Мейсон (4), Т. Вільямс (4), Лабиссьер (2).

Даллас – Голден Стейт 112:109 (26:22, 31:37, 25:27, 30:23)

Фінікс – Оклахома-Сіті 100:110 (25:30, 17:17, 23:32, 35:31)