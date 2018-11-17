Жіноча збірна України впевнено обіграла Болгарію у відборі Євробаскету-2019

Різниця +26 на користь українок красномовно свідчить про співвідношення сил на паркеті.

Жіноча збірна України з баскетболу провела поєдинок кваліфікації чемпіонату Європи-2019, впевнено обігравши збірну Болгарії на виїзді з рахунком 86:60.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Українки з самого початку зустрічі досягли переваги в грі і в рахунку. Рахунок по чвертях явно свідчить про різницю в класі на користь українок - 21:15, 19:15, 24:5, 22:25. Кращим гравцем зустрічі стала Аліна Ягупова, яка поповнила скарбничку України 32 очками.

Після п'яти турів збірна України набрала 9 очок і вийшла на перше місце у своєму квартеті, однак у збірної Іспанії, яка йде другою (8 очок), залишається матч в запасі.

В останньому турі, 21 листопада, українки, які грають під керівництвом чорногорського тренера Горана Бошковича, проведуть матч з фаворитом групи - Іспанією - знову на виїзді.

До фінальної частини Євробаскету, який в наступному році пройде в Сербії та Латвії, напряму виходять переможці груп, а також шість кращих володарів других місць.