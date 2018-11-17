Черкаські Мавпи перервали серію з п'яти поразок поспіль в Суперлізі, обігравши Запоріжжя

Чинний чемпіон України, як і раніше посідає останнє місце в таблиці.

У єдиному матчі ігрового дня суботи в українській баскетбольній Суперлізі "Черкаські Мавпи" переграли "Запоріжжя". Таким чином, чинний чемпіон країни перервав серію з п'яти поразок поспіль, але як і раніше замикає турнірну таблицю. У свою чергу, для лідера Суперліги "Запоріжжя" поразка стала вже другою поспіль - наприкінці минулого тижня команда поступилася "Дніпру". Запоріжжя - Черкаські Мавпи - 90:93 (26:16, 14:25, 30:30, 20:22) Запоріжжя: Кондраков (12), Холтон (17 + 8 передач), Кіндал (15 + 11 підбирань), Преслі (16 + 7 підбирань), Мироненко (12 + 5 підбирань), Трент (16 + 6 підбирань) "Черкаські Мавпи": Кольченко (13 + 5 передач), Янг (20 + 6 передач), Ткаченко (11 + 6 підбирань), Коуклі (18 + 8 підбирань), Арнет (15 + 6 підбирань + 5 передач), Чумаков (5 підбирань),

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