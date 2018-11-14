Українець Лень провів результативний матч проти Голден Стейт в чемпіонаті НБА

14 очок українського центрового не допомогли "Атланті" обіграти "Голден Стейт".

Напередодні відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА. Про їхні результати повідомляє офіційний сайт змагань.

Український центровий Атланти Олексій Лень провів хороший матч проти "Голден Стейт". Українець провів на паркеті 32 хвилини, за які записав у свій актив 14 очок, зробив 7 підбирань, 1 асист, 1 перехоплення, 1 втрату і 5 разів сфолив.

Лень реалізував 6 з 8 кидків з гри, при цьому не кидав триочкових. Також він потрапив двічі з п'яти кидків зі штрафної лінії.

Клівленд – Шарлотт 113:89 (38:23, 29:28, 21:18, 25:20)

Клівленд: Секстон (16), Худ (16), Джей Ар Сміт (13), Томпсон (11 + 21 підбір), Ненсі (7 + 12 підбирань) – старт; Кларксон (24), Нваба (18), Фрай (6), Гаррісон (2), Жижич (0).

Шарлотт: Лемб (22), Батюм (11), Зеллер (9), Марв. Вільямс (8), Вокер (7 + 6 передач) – старт; Паркер (9), Монк (6), Бейкон (5), Бріджес (5), Камінські (5), Ернангомес (2), Грем (0), Бийомбо (0).

Денвер – Х'юстон 99:109 (30:27, 25:27, 21:32, 23:23)

Денвер: Мюррей (15), Харріс (15), Йокіч (14 + 12 підбирань + 7 передач), Миллсеп (13), Ернангомес (6 + 9 підбирань) – старт; Морріс (19 + 6 передач), Лайлс (8), Крейг (5), Пламлі (4), Бізлі (0).

Х'юстон: Капела (24 + 9 підбирань), Харден (22 + 11 передач), Пол (21), Енніс (16), Такер (12) – старт; Гордон (11), Хартенштайн (3), Кларк (0).

Голден Стейт – Атланта 110:103 (20:23, 29:29, 33:24, 28:27)

Голден Стейт: Дюрент (29), Томпсон (24), Кук (18 + 6 передач), Жеребко (14 + 13 підбирань), Джонс (2) – старт; Ігудала (8), Белл (6), Луні (4), Маккінні (3), Лівінгстон (2).

Атланта: Прінс (22), Бейзмор (18), Лень (14 + 7 підбирань), Янг (4 + 9 передач), Спеллмен (0) – старт; Бембрі (13), Картер (11), Лін (10), Пламлі (5), Пойтресс (4 + 8 підбирань), Хертер (2).