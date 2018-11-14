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Українець Лень провів результативний матч проти Голден Стейт в чемпіонаті НБА

10:53, 14 листопада 2018
Баскетбол
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Голден Стейт – Атланта / REUTERS

Український центровий Атланти Олексій Лень провів хороший матч проти "Голден Стейт". Українець провів на паркеті 32 хвилини, за які записав у свій актив 14 очок, зробив 7 підбирань, 1 асист, 1 перехоплення, 1 втрату і 5 разів сфолив.

Лень реалізував 6 з 8 кидків з гри, при цьому не кидав триочкових. Також він потрапив двічі з п'яти кидків зі штрафної лінії.

Клівленд – Шарлотт 113:89 (38:23, 29:28, 21:18, 25:20)

Клівленд: Секстон (16), Худ (16), Джей Ар Сміт (13), Томпсон (11 + 21 підбір), Ненсі (7 + 12 підбирань) – старт; Кларксон (24), Нваба (18), Фрай (6), Гаррісон (2), Жижич (0).

Шарлотт: Лемб (22), Батюм (11), Зеллер (9), Марв. Вільямс (8), Вокер (7 + 6 передач) – старт; Паркер (9), Монк (6), Бейкон (5), Бріджес (5), Камінські (5), Ернангомес (2), Грем (0), Бийомбо (0).

Денвер – Х'юстон 99:109 (30:27, 25:27, 21:32, 23:23)

Денвер: Мюррей (15), Харріс (15), Йокіч (14 + 12 підбирань + 7 передач), Миллсеп (13), Ернангомес (6 + 9 підбирань) – старт; Морріс (19 + 6 передач), Лайлс (8), Крейг (5), Пламлі (4), Бізлі (0).

Х'юстон: Капела (24 + 9 підбирань), Харден (22 + 11 передач), Пол (21), Енніс (16), Такер (12) – старт; Гордон (11), Хартенштайн (3), Кларк (0).

Голден Стейт – Атланта 110:103 (20:23, 29:29, 33:24, 28:27)

Голден Стейт: Дюрент (29), Томпсон (24), Кук (18 + 6 передач), Жеребко (14 + 13 підбирань), Джонс (2) – старт; Ігудала (8), Белл (6), Луні (4), Маккінні (3), Лівінгстон (2).

Атланта: Прінс (22), Бейзмор (18), Лень (14 + 7 підбирань), Янг (4 + 9 передач), Спеллмен (0) – старт; Бембрі (13), Картер (11), Лін (10), Пламлі (5), Пойтресс (4 + 8 підбирань), Хертер (2).

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Теги: #НБА