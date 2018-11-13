Директорат баскетбольної Суперліги відсторонив від обслуговування матчів трьох арбітрів

При рахунку 75:77 арбітри не помітили фол Сергія Приймака на Телджоні Кромері.

Директорат Чемпіонату України з баскетболу розглянув серію епізодів, які відбулися у резонансній грі Суперліги Парі-Матч, між “Політехніком” та “Миколаєвом”.

Було прийняте рішення, що арбітри цієї гри не вгледіли фол наприкінці матчу, повідомляє Федерація баскетболу України.

При рахунку 75:77 арбітри не помітили фол Сергія Приймака на Телджоні Кромері. Відповідно за допущену суддями помилку, яка могла вплинути на результат гри Суперліги №33 БК «Політехнік» - МБК «Миколаїв», Директорат чемпіонату України оштрафував суддюОлександра Доценка.

Також Директорат відсторонив суддів Доценка О., Кітаєва А. та Поворознюка Д. від суддівства ігор Суперліги до грудня 2018-го року.

Під час цього ж матчу господар гри – БК “Політехнік” не зумів забезпечити належним чином безпеку учасникам матчу при проведенні чемпіонату України, зокрема вихід на ігровий майданчик уболівальника, образи та погрози суддям. За допущені клубом “Політехнік” порушення вимог Правил щодо забезпечення безпеки учасників змагання, Директорат прийняв рішення щодо застосування до БК «Політехнік» штрафних санкцій.

Нагадаємо, що нещодавно МБК "Миколаїв" був також покараний штрафними санкціями за поведінку уболівальників (вихід на ігровий майданчик, образи та погрози суддям). Інцидент відбувся під час гри “Миколаїв” – “Запоріжжя”.