19-річний Санон дебютує за збірну України з баскетболу у найближчих матчах

Молодий захисник підтвердив, що приїде до табору національної збірної.

19-річний захисник Іссуф Санон приєднаться до лав національної збірної України на матчі другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти Словенії та Іспанії.

Гравець словенської Олімпії, якого на драфті НБА-2018 під 44-м піком обрав Вашингтон Візардс, матиме можливість дебютувати за дорослу збірну вже у наступних офіційних матчах, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Санон підтвердив свій приїзд до табору національної команди.

У сезоні 2018/2019 Санон грає у чемпіонаті Словенії, де в 5 матчах в середньому набирає 4,4 очка, робить 2,4 підбирання та 1,6 передачі за 16,0 хвилини на майданчику. Також українець зіграв у складі Олімпії у 5 матчах Ліги чемпіонів ФІБА, в яких він за 13,4 хвилини набирає 3,2 очка, робить 2,8 підбирання та 2,0 передачі в середному за гру.

Після драфту Санон зіграв за Вашингтон Візардс у Літній лізі НБА: на турнірі в Лас-Вегасі українець відіграв у чотирьох матчах, в яких набирив 2,3 очка, робив 1,5 перехоплення та 1,3 передачі за 15,5 хвилини у грі.

На міжнародній арені у складі збірних вихованець Дніпра виступав у 2017 році, коли у складі юніорської збірної України U-18 грав на чемпіонаті Європи у Дивізіоні А, за підсумками якого став другим найрезультативнішим гравцем турніру.

Нагадаємо, матч проти збірної Словенії збірна України проведе в оновленому сучасному ПС Юність в Запоріжжі 29 листопада,, а проти Іспанії гратиме на виїзді 2 грудня.