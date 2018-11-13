Відомий український баскетболіст прийняв громадянство Росії
14:39, 13 листопада 2018Баскетбол
567 0
Джоель Баламбой щасливий і гордий від свого нового статусу.
Боломбой щасливий тому факту, що отримав громадянство Росії / cskabasket.com
Відомий український баскетболіст Джоель Боломбой став громадянином Росії, відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін.
Найближчим часом гравець завершити всі процедури, пов'язані з оформленням і отриманням російського паспорта, після чого буде заявлений для участі в Євролізі і Єдиній лізі ВТБ, повідомляє офіційний сайт БК ЦСКА (Москва).
Баскетболіст, який виступає на позиції центрового народився в Донецьку, його мати Тетяна – росіянка, батько Жозеф – уродженець Республіки Конго.
- По-справжньому щасливий, що отримав російське громадянство, гордий стати частиною великої країни, звідки родом моя сім'я. Хочу подякувати президенту клубу Андрію Ватутіну, і всіх, хто зіграв свою роль у процесі. Зроблю все можливе, щоб представляти Росію і ЦСКА найкращим чином, - сказав Боломбой в інтерв'ю клубній прес-службі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter