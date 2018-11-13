Торонто поступився Новому Орлеану, Даллас сильніше Чикаго в регулярному чемпіонаті НБА

За океаном відбулися чергові матчі регулярного сезону.

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбулися дев'ять матчів регулярного чемпіонату, в центральних із яких Торонто Репторс поступився Нью-Орлеан Пеліканс, а Даллас Маверікс був сильнішим за Чикаго Буллз. Нью-Орлеан обіграв Торонто з рахунком 126:110, повідомляє офіційний сайт ліги. НБА. Регулярний чемпіонат. 12 листопада. Вашингтон – Орландо 117:109 (30:30, 25:25, 28:28, 34:26) Вашингтон: Уолл (25 + 10 передач), Бив (21 + 8 підбирань), Ховард (17 + 8 підбирань), М-ф Морріс (16 + 8 підбирань), Портер (6) – старт; Грін (18), Саторански (7), Ріверс (6), Убре (1), Маинми (0). Орландо: Фурньє (20), Гордон (18 + 10 підбирань), Вучевич (17 + 11 підбирань), Огастін (15), Айванду (8) – старт; Росс (21), Сіммонс (5), Грант (3), Мартін (2), Берч (0), Бамба (0). Майамі – Філадельфія 114:124 (26:32, 36:32, 28:32, 24:28) Майамі: Драгіч (22), Річардсон (17), Уайтсайд (13 + 11 підбирань), Макгрудер (6), Вінслоу (5) – старт; Еллінгтон (14), Олиник (13 + 7 підбирань), Іванов (12), Адебайо (8), Джонс (4). Філадельфія: Эмбиид (35 + 18 підбирань), Медик (25), Сіммонс (13 + 7 підбирань + 7 передач), Фульц (5), Чендлер (5) – старт; Коркмаз (16), Мускала (13 + 8 підбирань), Шэмет (10), Макконнелл (2), Джонсон (0). Торонто – Новий Орлеан 110:126 (29:31, 32:35, 22:28, 27:32) Торонто: Сиакам (22), Ленард (20), Ібака (19 + 14 підбирань), Лоурі (4 + 11 передач), Грін (3) – старт; Ануноби (17), Райт (10), Ванвлит (10), Майлз (3), Валанчюнас (2 + 7 підбирань), Браун (0), Річардсон (0), Монро (0). Новий Орлеан: Мур (30), Холідей (29 + 14 передач), Девіс (25 + 20 підбирань + 6 передач), Рендл (17 + 12 підбирань), Джонсон (5) – старт; Діалло (8), Кларк (6), Міллер (6), Фрейзер (0). Чикаго – Даллас 98:103 (20:25, 29:31, 26:22, 23:25) Чикаго: Лавін (26 + 7 втрат), Паркер (16), Холідей (14), Арчидиаконо (9 + 6 передач), Картер (7 + 10 підборів) – старт; Блэйкни (9), Hutchison (9 + 9 підбирань), Лопес (5), Гаррісон (3), Фелисио (0). Даллас: Барнс (23), Сміт (11), Дончич (11), Фінні-Сміт (8), Джордан (6 + 16 підбирань) – старт; Бареа (14), Пауелл (11), Клебер (10), Харріс (7), Брансон (2). Мемфіс – Юта 88:96 (16:20, 27:20, 26:34, 19:22) Мемфіс: Конлі (24), Марк Газоль (16), Джексон (10 + 11 підбирань + 5 блок-шотів), Андерсон (7 + 13 підбирань), Темпл (6) – старт; М. Брукс (10), Мек (9), Селден (6). Юта: Инглс (19), Гобер (15 + 16 підбирань), Мітчелл (12), Фейворс (12 + 8 підбирань), Рубіо (7) – старт; Беркс (10), Экзам (9), Краудер (6), Ньянг (2), о'ніл (2), Удох (2). Міннесота – Бруклін 120:113 (30:31, 27:22, 36:32, 27:28) Оклахома-Сіті – Фінікс 118:101 (32:13, 32:27, 22:35, 32:26) Сакраменто – Сан-Антоніо 104:99 (25:24, 31:31, 21:21, 27:23) Кліпперс – Голден Стейт 121:116 OT (34:30, 30:31, 26:20, 16:25, 15:10)

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