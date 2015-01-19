Баскетбольна Суперліга визначила п`ятірку кращих гравців тижня

Минулого тижня відбулися чергові матчі Чемпіонату України серед команд Суперліги, за підсумками яких була визначена п’ятірка кращих гравців, повідомляє офіційний сайт турніру.

Кращими захисниками визнані Кемерон Ранделс («Черкаські Мавпи»), на рахунку якого 20 очок, 14 підбирань, 6 передач, 2 перехоплення й 2 блок-шоти в середньому за гру, а також Станіслав Овдеєнко («ДніпроАЗОТ») – 22 очка, 4 підбирання й 1 перехоплення за гру.

Серед форвардів були відзначені Ешлі Хемілтон («Черкаські Мавпи») – 20.5 очка, 6 підбирань, 5 передач й 2 перехоплення в середньому за гру й Макс Адам Конате («Ферро-ЗНТУ») – 21.5 очка, 3.5 підбирання, 3 перехоплення й 1.5 блок-шота за гру.

Кращим центровим визнаний Кріс Фергюсон («ДніпроАЗОТ») – 19 очок, 16 підбирань, 3 передачі й 1 блок-шот.

На минулому тижні свої матчі провели обидва лідери чемпіонату. "Хімік" (Южне) обіграв "Миколаїв" - 85:67, здобувши 20 перемогу поспіль в сезоні. У свою чергу, діючий чемпіон України "Будівельник" (Київ) був сильнішим за львівську "Політехніку-Галичину" - 85:45.

В турнірній таблиці у "Хіміка" показник перемоги/поразки складає 20/0, у "Будівельника" - 18/3, а йдучого на 3-му місці БК "Черкаські мавпи" - 12/8.