Дніпро обіграв Запоріжжя й піднявся в лідери баскетбольної Суперліги

Матч завершився з рахунком 83:79.

Дніпро переміг на останніх секундах домашнього поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Запоріжжя й став лідером турнірної таблиці.

Гра завершилася з рахунком 83:79, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гості впевнено почали зустріч на майданчику одного з фаворитів сезону. Поки господарі хибили в завершенні стартових атак, Буц з Кіндалом забезпечили запоріжцям стартовий відрив. Дніпро наздоганяв суперника більше половини стартової чверті. Ситуація вирівнялася після кількох успішних атак у завершенні Мішули. Саме його другий триочковий у 10-хвилинці дозволив зрівняти рахунок. А фінішний ривок 9:0 дозволив господарям завершити стартову чверть з 8-очковим позитивним балансом.

У другій 10-хвилинці гра вирівнялася. По ходу боротьби Запоріжжя повністю відігравало відставання і навіть виходило вперед. Та на велику перерву господарі все ж забезпечили 7 очок переваги. Найбільше зусиль для цього доклали Ревзін з Фесенком. Перший став найрезультативнішим на майданчику за першу половину поєдинку – 10 очок.

По перерві гра продовжилася перемінним успіхом для команд. Ледь гості не зрівняли рахунок з поновленням гри, як господарі знову збільшили різницю до 9 очок. У результаті таких гойдалок на заключну чверть рахунок таки зрівнявся. При цьому запоріжці трохи випередили дніпрян за реалізацією, хоча ті залишилися кращими в підбираннях.

Очікувано, розв’язка в цьому баскетбольному трилері наступила на заключних секундах. Чи не головним чинником успіху окрім успішних дій у захисті стали три реалізовані штрафні Мішули з п’яти. Один з лідерів Дніпра до цього не забивав увесь ігровий час після вдалої для нього першої чверті.

Відтак Дніпро вийшов у лідери чемпіонату України, маючи однакову кількість перемог з Хіміком та Запоріжжям.

У господарів у підсумку найефективнішим у поєдинку став Ревзін. У гостей одним з найкращих був Мироненко, який закинув 4 з 7-ми командних триочкових.

Наступний за розкладом поєдинок Суперліги Парі-Матч без врахування перенесених Дніпро має зіграти 6 грудня в Черкасах. Запоріжжя 17 листопада гратиме вдома проти чинного чемпіона – Мавп.

Суперліга Парі-Матч

11 листопада

Дніпро. 14:00

Дніпро – Запоріжжя – 83:79 (27:19, 20:21, 15:22, 21:27)

Дніпро: Ревзін - 19 очок, 6 підбирань, 3 передачі; Закурдаєв - 16о, 1пд, 1пр.

Запоріжжя: Кіндал - 17о, 8пд, 1пр; Мироненко - 15о, 3пд, 1пр.