Дніпро обіграв Запоріжжя й піднявся в лідери баскетбольної Суперліги
Дніпро переміг на останніх секундах домашнього поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Запоріжжя й став лідером турнірної таблиці.
Гра завершилася з рахунком 83:79, повідомляє офіційний сайт змагань.
Гості впевнено почали зустріч на майданчику одного з фаворитів сезону. Поки господарі хибили в завершенні стартових атак, Буц з Кіндалом забезпечили запоріжцям стартовий відрив. Дніпро наздоганяв суперника більше половини стартової чверті. Ситуація вирівнялася після кількох успішних атак у завершенні Мішули. Саме його другий триочковий у 10-хвилинці дозволив зрівняти рахунок. А фінішний ривок 9:0 дозволив господарям завершити стартову чверть з 8-очковим позитивним балансом.
У другій 10-хвилинці гра вирівнялася. По ходу боротьби Запоріжжя повністю відігравало відставання і навіть виходило вперед. Та на велику перерву господарі все ж забезпечили 7 очок переваги. Найбільше зусиль для цього доклали Ревзін з Фесенком. Перший став найрезультативнішим на майданчику за першу половину поєдинку – 10 очок.
По перерві гра продовжилася перемінним успіхом для команд. Ледь гості не зрівняли рахунок з поновленням гри, як господарі знову збільшили різницю до 9 очок. У результаті таких гойдалок на заключну чверть рахунок таки зрівнявся. При цьому запоріжці трохи випередили дніпрян за реалізацією, хоча ті залишилися кращими в підбираннях.
Очікувано, розв’язка в цьому баскетбольному трилері наступила на заключних секундах. Чи не головним чинником успіху окрім успішних дій у захисті стали три реалізовані штрафні Мішули з п’яти. Один з лідерів Дніпра до цього не забивав увесь ігровий час після вдалої для нього першої чверті.
Відтак Дніпро вийшов у лідери чемпіонату України, маючи однакову кількість перемог з Хіміком та Запоріжжям.
У господарів у підсумку найефективнішим у поєдинку став Ревзін. У гостей одним з найкращих був Мироненко, який закинув 4 з 7-ми командних триочкових.
Наступний за розкладом поєдинок Суперліги Парі-Матч без врахування перенесених Дніпро має зіграти 6 грудня в Черкасах. Запоріжжя 17 листопада гратиме вдома проти чинного чемпіона – Мавп.
Суперліга Парі-Матч
11 листопада
Дніпро. 14:00
Дніпро – Запоріжжя – 83:79 (27:19, 20:21, 15:22, 21:27)
Дніпро: Ревзін - 19 очок, 6 підбирань, 3 передачі; Закурдаєв - 16о, 1пд, 1пр.
Запоріжжя: Кіндал - 17о, 8пд, 1пр; Мироненко - 15о, 3пд, 1пр.