Михайлюк зіграв півтори хвилини у матчі НБА за Лос-Анджелес Лейкерс

Його команда впевнено обіграла Сакраменто Кінгз, але сам українець очок не набирав.

У ніч на суботу в Національній баскетбольній асоціації відбулися 10 матчів, в одному з яких Лос Анджелес Лейкерс з українцем Станіславом Михайлюком у складі обіграв Сакраменто Кінгз.

Матч закінчився з рахунком 101:86 на користь команди українця, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гості утримували перевагу протягом всього матчу, а ЛеБрон Джеймс став найрезультативнішим гравцем зустрічі, закинувши 25 очок.

Українець Святослав Михайлюк в цей вечір провів на майданчику 1 хвилину 39 секунд і результативними діями не відзначився.

НБА. Регулярний чемпіонат.

10 листопада.

Торонто – Нью-Йорк 128:112 (25:25, 39:28, 36:29, 28:30)

Торонто: Сиакам (23), Ленард (12 + 7 підбирань), Ібака (12 + 8 підбирань), Лоурі (10 + 8 передач), Грін (9) – старт; Валанчюнас (19 + 10 підбирань), Ануноби (16), Райт (12), Ванвлит (7), Майлз (6), Браун (2), Монро (0).

Нью-Йорк: Хардуэй (27), Дотсон (11), Вонле (6 + 8 підборів), Ниликина (5), Робінсон (4) – старт; Кантер (15 + 15 підбирань), Хезоня (13), Мудиай (12), Нокс (12), Трір (7).

Кліпперс – Мілуокі 128:126 OT (33:24, 29:40, 27:20, 30:35, 9:7)

Кліпперс: Беверлі (21), Харріс (20 + 11 підбирань), Гилджес-Александер (16), Галлинари (13 + 8 підбирань), Гортат (6) – старт; Харрелл (26 + 9 підбирань), Вільямс (12 + 10 передач), Скотт (9), Уоллес (5), Торнвелл (0), Мар'янович (0).

Мілуокі: Адетокумбо (27 + 18 підбирань + 5 перехоплень + 6 втрат), Брогдон (23), Лопес (20), Бледсоу (15), Міддлтон (14 + 5 втрат) – старт; Коннотон (10), Хенсон (8), Ільясова (5 + 7 підборів), Дивинченцо (4), Снелл (0).

Новий Орлеан – Фінікс 119:99 (33:26, 28:27, 30:29, 28:17)

Новий Орлеан: Девіс (26 + 13 підбирань + 6 передач), Рендл (22 + 15 підбирань + 5 втрат), Холідей (19 + 9 передач + 6 втрат), Мур (17), Джонсон (9) – старт; Міллер (9), Кларк (7), Діалло (7 + 10 підбирань), Джексон (3), Фрейзер (0), Вільямс (0), Окафор (0).

Фінікс: Уоррен (25), Ейтон (20 + 12 підбирань), Букер (12 + 7 передач), Аріза (9), Кэнан (5 + 6 передач) – старт; Джексон (9), Окобо (8), Бріджес (7), Кроуфорд (2), Холмс (2).

Мемфіс – Філадельфія 112:106 OT (21:26, 29:37, 24:17, 28:22, 10:4)

Мемфіс: Конлі (32 + 6 передач), Марк Газоль (18 + 12 підбирань + 6 передач), Темпл (17), Андерсон (8 + 13 підбирань), Джексон (7) – старт; Мек (12), М. Брукс (11), Селден (3), Д. Брукс (2), Рэбб (2).

Філадельфія: Медик (20), Сіммонс (18 + 14 підбирань + 6 втрат), Фульц (14), Эмбиид (14 + 16 підбирань + 6 втрат), Шэмет (5) – старт; Макконнелл (16 + 7 передач), Коркмаз (12), Джонсон (7), Болден (0).

Чикаго – Клівленд 99:98 (37:23, 16:30, 26:24, 20:21)

Чикаго: Лавін (24 + 8 підбирань), Арчидиаконо (15), Картер (15), Паркер (13), Холідей (7 + 7 підборів) – старт; Блэйкни (9), Гаррісон (6), Hutchison (6), Лопес (4).

Клівленд: Томпсон (22 + 12 підбирань), Секстон (20), Худ (20), Джей Ар Сміт (2), Ненсі (2 + 14 підбирань + 4 блок-шота) – старт; Кларксон (15), Корвер (8), Нваба (5), Жижич (4), Гаррісон (0).

Майамі – Вашингтон 110:116 (35:25, 26:33, 24:25, 25:33)

Майамі: Річардсон (24), Макгрудер (22), Уайтсайд (15 + 14 підбирань + 4 блок-шота), Вінслоу (8 + 6 передач), Драгіч (0) – старт; Еллінгтон (16 + 5 втрат), Іванов (12), Адебайо (8), Олиник (5), Джонс (0).

Вашингтон: Уолл (28 + 9 передач), Бив (18), Ховард (11 + 16 підбирань), Портер (7), М-ф Морріс (4) – старт; Грін (19 + 10 підбирань), Ріверс (18), Маинми (6), Убре (5), Саторански (0).

Голден Стейт – Бруклін 116:100 (36:30, 29:23, 29:21, 22:26)

Голден Стейт: Дюрэнт (28 + 11 передач), Кук (27), Томпсон (24), Жеребко (8), Джонс (8) – старт; Игудала (5), Белл (5 + 8 підбирань), Маккінні (4), (3), Дерріксон (2), Луні (2), Еванс (0).

Бруклін: Харріс (24), Расселл (12), Аллен (6 + 7 підборів), Леверт (4), Дадлі (0) – старт; Динуидди (14 + 6 передач), Напьєр (14), Куруц (7), Керролл (6), Фарід (6), Крэбб (3), Холліс-Джефферсон (2), Девіс (2 + 7 підбирань).

Сан-Антоніо – Х'юстон 96:89 (20:21, 32:29, 20:21, 24:18)

Сан-Антоніо: Олдрідж (27 + 10 підбирань), Уайт (14 + 8 передач), Форбс (13), Дерозан (13 + 11 підбирань), Каннінгем (2) – старт; Белинелли (8), Пондекстер (8), Бертанс (6), Міллс (5), Мету (0).

Х'юстон: Харден (25), Підлога (13), Капела (12 + 17 підбирань), Такер (3 + 7 підбирань), Енніс (1) – старт; Гордон (23), Кларк (8), Хартенштайн (3 + 7 підбирань), Грін (1).

Даллас – Оклахома-Сіті 111:96 (23:22, 34:23, 25:25, 29:26)

Даллас: Дончич (22 + 8 передач), Барнс (11), Сміт (10), Меттьюз (9), Джордан (6 + 9 підбирань) – старт; Бареа (21), Фінні-Сміт (11), Клебер (8), Пауелл (7), Харріс (6), Брансон (0).

Оклахома-Сіті: Джордж (20 + 13 підбирань + 6 передач + 5 втрат), Адамс (20 + 13 підбирань), Шредер (19), Грант (13), Фергюсон (2) – старт; Фелтон (7), Абринес (6), Паттерсон (5), Надер (2), Ноел (2), Луваву-Кабарро (0), Діалло (0).

Сакраменто – Лейкерс 86:101 (20:26, 24:24, 21:26, 21:25)

Сакраменто: Фокс (21 + 7 підбирань), Хилд (12), Коулі-Стайн (12 + 12 підбирань), Шамперт (7), Бьелица (2 + 7 підбирань) – старт; Беглі (13), Мейсон (6), Богданович (6), Джексон (3), Т. Вільямс (2), Джайлз (2), Куфос (0 + 7 підбирань).

Лейкерс: Джеймс (25 + 7 підбирань), Інгрем (12 + 8 підбирань), Кузма (11), Макгі (10 + 8 підбирань), Ball (4) – старт; Харт (11), Колдуелл-Поуп (11), Стівенсон (8), Рондо (6 + 7 передач), Чендлер (3 + 12 підбирань), Михайлюк (0), Зубац (0).