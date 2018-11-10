Хімік відіграв 17 очок і вирвав перемогу в Черкасах, Київ-Баскет здолав Одесу

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату української Суперліги.

В Черкасах та Києві відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперіги, в якому Хімік обіграв Черкаські Мавпи, а Київ-Баскет - Одесу.

Матч в Черкасах завершився з рахунком 96:98, повідомляє офіційний сайт змагань.

Черкасці, опинившись в зоні комфорту, занадто рано почали догравати цей матч, чим скористалися гості. Хімік відчув апатію Мавп на обох половинах майданчику і оформив неймовірний ривок 13:0 наприкінці четвертої чверті.

В свою чергу, у Києві, в додаткові п’ять хвилин міцнішими нерви виявилися у столичної команди, яка і перемогла з рахунком 17:14.

Суперліга Парі-Матч. 6-й тур

Черкаси, ПС Будівельник

Черкаські Мавпи - Хімік 96:98 (26:20, 24:23, 29:22, 17:33)

Черкаські Мавпи: Кольченко 28 очок + 6 передач + 2 перехоплення, Янг 16 + 7 передач + 2 перехоплення, Чумаков 14 + 5 підбирань, Скапінцев 6, + 6 підбирань, Арнет 4 - старт, Коуклі 14 + 6 підбирань, Ткаченко 6 Отверченко 5 + 4 підбирання + 4 передачі - 4 втрати, Бояркін 3 + 2 передачі - 3 втрати

Хімік: Джонс 25, Едвін 22 + 5 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення - 3 втрати, Павлов 19 + 11 підбирань + 6 передач + 2 перехоплення, Марченко 3, Войналович 0 - старт, Антіпов 14 + 6 підбирань + 3 передачі, Мальчевський 10, Рябчук 5 + 4 перехоплення + 2 передачі

Київ, Палац Спорту

БК “Київ-Баскет” – БК “Одеса” – 84:81 (14:20, 19:21, 13:8, 21:18, 17:14)

Київ: Крік – 23оч, 6пб, 4рп; Петров – 16оч, 9пб; Луценко – 14оч, 4рп.

Одеса: Беліков – 14оч, 9пб, 3пх; Хелманіс – 14оч, 7пб; Пустозвонов – 11оч.