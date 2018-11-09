Запоріжжя вдруге в сезоні розтрощив Політехнік, Дніпро взяв реванш у Миколаєва

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги.

В п'ятницю в регулярному чемпіонаті України з баскетболу серед команд Суперліги відбулися два матчі, де Запоріжжя вдруге в сезоні розтрощило Політехнік, а Дніпро взяв реванш у Миколаєві.

Матч Політехнік - Запоріжжя завершився з рахунком 74:95, а у Дніпро на своєму майданчику обіграв Миколаєв з рахунком 74:65, повідомляє офіційний сайт змагань.

Суперліга Парі-Матч. 6-й тур

Харків, НТУ ХПІ

Політехнік – Запоріжжя 74:95 (20:19, 21:24, 16:26 17:26)

Політехнік: Козлов 20 + 5 підбирань – 8 втрат, Девіс 17 + 7 передач + 6 підбирань – 4 втрати, Кромер 11 – 6 втрат, Чугунов 7 + 5 підбирань – 3 втрати, Рочняук 7 + 6 підбирань + 2 передачі – старт, Колотілов 10, Кузнецов 2, Савченко 0, Павленко 0

Запоріжжя: Хілл 24 + 9 підбирань + 2 перехоплення + 2 блок-шота, Холтон 13 + 3 підбирання + 3 передачі, Мироненко 8 + 3 підбирання + 2 перехоплення, Кондраков 8 + 6 передач + 3 перехоплення, Преслі 1 – 3 втрати – старт, Трент 19 + 4 передачі + 4 перехоплення, Овдеєнко 10, Буц 7 + 5 підбирань, Тарасенко 3 + 7 підбирань + 2 передачі, Теряник 2,

Дніпро – Миколаїв 74:65 (15:11, 20:19, 19:12, 20:23)

Дніпро: Тимофеєнко 23 + 4 підбирання + 4 перехоплення, Закурдаєв 9 _ 3 підбирання + 2 передачі – 2 втрати, Ревзін 5 + 5 підбирань, Вільховецький 5, Кушніров 0 – старт, Фесенко 9 + 6 підбирань + 2 перехоплення, Сізов 7 + 4 підбирання, Шундель 7 – 3 втрати, Мішула 6 + 2 підбирання + 2 передачі + 2 перехоплення – 2 втрати, Натяжко 3, Кожемякін 0

Запоріжжя: Анікієнко 8 + 6 підбирань, Жуковський 6 + 5 підбирань – 5 втрат, Мусієнко 2, Онуфрієв 0 – старт, Попов 17 + 6 підбирань + 3 передачі, Приймак 12 + 8 підбирань – 3 втрати, Адедиран 8 + 5 підбирань – 3 втрати, Хохоник 7, Тонченко 0 + 3 передачі + 3 підбирання, Бобров 0