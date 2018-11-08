Хімік неймовірним кидком вирвав перемогу у Київ-Баскету

Команда Віталія Степановського в рівному матчі перемогла новачка Суперліги Парі-Матч, де Кирило Марченко влучив неймовірний переможний кидок із сиреною та зняв питання щодо переможця.

У Києві завершився матч регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги, в якому Київ-Баскет приймав южненський Хімік і поступився в абсолютно рівній грі.

Матч завершився з рахунком 77:80, повідомляє офіційний сайт змагань.

Розпочався матч в столичному спорткомплексі “Меридіан” з дещо сумбурних дій від обох команд: в результаті свої перші бали як Хімік так і Київ-Баскет набрали з лінії штрафних.

Після цього гості, які сьогодні грали без свого основного першого номера Іллі Сидорова, змогли заволодіти перевагою. Проте, далеко підопічних Віталія Степановського господарі паркету не відпускали. Лише наприкінці чверті Хімік все ж зміг здобути собі перевагу в 9 очок – 12:21.

Друга чверть розпочалася з активних дій від лідерів господарів паркету, а саме від Кріка та Луценка, які влучили декілька важливих кидків та зуміли скоротити відставання. Далі впродовж періоду команди трималися різниці в 5-8 балів на користь Хіміка, поки в середині чверті Київ-Баскет не спромігся на ще один ривок, ефектним завершенням якого стала влучна дальня атака від Кріка – 28:28. Проте, останнє слово знову було за южненцями, які до кінця першої половини гри знову зуміли віддалитися на більш комфортну для себе різницю – 34:41.

В третій чверті в господарів паркету дещо активізувався Мангано, який знову зрівняв рахунок у грі, але, знову не на довго, адже перед сиреною, що сповіщала про завершення періоду Антіпов забив трьоху та повернув перевагу своїй команді.

В останній десятихвилинці Хімік продовжив гнути свою лінію на майданчику, а Київ-Баскет був в ролі наздоганяючих. За 45 секунд до завершення чверті Мангано зрівняв рахунок у грі, проте один з лідерів Хіміка – Едвін знову вивів южненців вперед. Після хвилинної перерви Мангано знову зрівняв рахунок і здавалося б перевів гру в овертайм, проте проти був молодий Кирило Марченко, який реалізував власний дальній кидок з відхиленням разом з сиреною в СК “Меридіан” – 77:80 перемога гостей.

Суперліга Парі-Матч

Київ, 8 жовтня

БК “Київ-Баскет” – БК “Хімік” – 77:80 (12:21, 22:20, 23:18,20:21 )

КБ: Крік – 20оч, 4рп; Мангано – 13оч, 10пб; Крутоус – 13оч.

Хім: Джонс – 16оч, 7пб; Павлов – 15оч, 6пб; Антіпов – 15оч.