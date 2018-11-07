Миколаїв вирвав перемогу у Політехніка на виїзді

Долю матчу вирішила напружена кінцівка.

У Харкові відбувся матч між сусідами по турнірній таблиці баскетбольної Суперліги - «Політехнік» приймав «Миколаїв».

Команди продемонстрували дуже рівну гру, доля якої вирішилася лише в заключній чверті. Гостям вдалося вирватися вперед і нейтралізувати останню атаку, не без допомоги суддів, повідомляє Xsport. Таким чином, команда Віталія Чернія піднялася на 5-ту сходинку в турнірній таблиці.

Чемпіонат України

«Політехнік» — «Миколаїв» 75:77 (17:20, 18:16, 23:20, 17:21)

«Політехнік»: Девіс (17 + 6 передач + 4 перехоплення), Козлов (14 + 4 підбирання), Кромер (28 + 5 підбирань), Чугунов (8 + 4 підбирання), Рочняк (8 + 5 підбирань) — старт; Кузнєцов, Савченко, Колотілов, Вуйович.

«Миколаїв»: Зотов (10 + 4 передачі), Мусієнко (14), Онуфрієв (9), Жуковський (2), Анікієнко (10 + 5 підбирань) — старт; Тонченко (0 + 3 передачі), Давидюк (7), Бобров, Попов (11 + 8 підбирань), Адедіран (8 + 7 підбирань + 5 передач), Приймак (6 + 4 підбирання), Хохоник.