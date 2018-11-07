Дніпро і Черкаські Мавпи програли в домашніх матчах Кубка Європи ФІБА

Обидві команди втратили шанси на продовження боротьби в турнірі.

"Черкаські Мавпи" і "Дніпро" провели матчі 4-го туру Кубка Європи FIBA. Обидва клуби зазнали поразок.

«Черкаські Мавпи» програли в Литві у номінально домашній грі «Пріштіні» з Косова.

Вже у стартовій чверті косовари створили гандикап у 6 очок – 21:15. У другій десятихвилинці команді Максима Міхельсона вдалося відіграти лише один пункт, а в наступному ігровому відрізку "Мавпи" знову просіли, і перевага «Пріштіни» збільшилася до 20 очок. У вирішальній чверті українському клубу не вдалося надолужити згаяне, і поєдинок закінчився з перевагою в 19 пунктів на користь косоварів – 92:73.

Найрезультативнішим серед гравців «Мавп» став американський атакувальний захисник Брендон Янг, який за 33 хвилини на паркеті набрав 17 очок при 4-х підбираннях і 6-ти асистах.

«Черкаські Мавпи» – «Пріштіна» 73:92 (15:21, 26:25, 16:31, 16:15)

«Черкаські Мавпи»: Янг (17 + 6 передач), Арнетт (4), Кольченко (3), Чумаков (9), Скапінцев (11) — старт; Отверченко (3), Ткаченко (5), Коуклі (16 + 9 підбирань), Воєвода (5).

«Пріштіна»: Беріша (16 + 7 передач + 6 втрат), Девіс (26), Мейфілд (10 + 7 підбирань + 7 передач), Майлс (14), Букічу (12 + 8 підбирань) — старт; Аземі, Крестінін (11 + 5 підбирань), Андерсон (3 + 4 передачі).

Нагадаємо, що це вже друга поразка підопічних Міхельсона в матчах з "Пріштіною". Раніше «Мавпи» програли їй на домашньому паркеті в стартовому матчі групового раунду.

Тим часом віце-чемпіон України «Дніпро» поступився «Левскі» в матчі четвертого туру групового етапу Кубка Європи FIBA.

Команда Дениса Журавльова виграла лише одну чверть в цьому матчі, що не завадило болгарському клубу здобути впевнену перемогу.

Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник «Дніпра» Олександр Мишула, який записав на свій рахунок 21 очко.

Програвши чотири матчі поспіль у групі, «Дніпро» втратив всі шанси на вихід в наступний раунд турніру.

«Дніпро» (Україна) – «Левскі» (Болгарія) 72:88 (24:30, 17:28, 17:7, 14:23)

«Дніпро»: Кожем'якін (5), Закурдаєв (2 + 3 перехоплення), Ревзін (10), Тимофієнко (11 + 6 підбирань + 5 передач + 2 блок-шота – 4 втрати), Кушніров (11 + 6 підбирань) – старт; Вільховецький, Шундель (6), Натяжко (4), В. Прокопенко (2), Мишула (21 – 5 втрат), Сізов

«Левскі»: Ремберт (20 + 7 підбирань + 6 передач), Аврамов (5 + 5 підбирань + 5 передач – 5 втрат), Захарієв (14), Деян Іванов (18 + 8 підбирань), Маравіч (14 + 5 підбирань) – старт; Р. Робінсон (5 + 4 перехоплення), Мийович (7), Веліков (5)