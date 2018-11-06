Оклахома обіграла Новий Орлеан у самому результативному матчі дня НБА

Гра завершилася з рахунком 122:116.

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбулися дев'ять матчів, в самому результативному з яких Оклахома Сіті обіграла Новий Орлеан.

Гра завершилася з рахунком 122:116, повідомляє офіційний сайт ліги.

Примітно, що найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст з переможеної команди Юліус Рендл, на рахунку якого 26 очок. У Пауля Джорджа і Денніса Шредера з Оклахоми на рахунку 23 і 22 очки, відповідно.

НБА. Регулярний чемпіонат.

06 листопада.

Детройт – Майамі 115:120 OT (27:28, 26:25, 27:34, 25:18, 10:15)

Детройт: Джексон (25 + 6 передач), Драммонд (25 + 24 підбору), Гріффін (24 + 15 підбирань + 7 передач), Робінсон (16), Браун (0) – старт; Геллоуей (21 + 9 підбирань), Сміт (4), Кальдерон (0), Джонсон (0), Луэр (0), Пачулія (0).

Майамі: Річардсон (27 + 8 підбирань), Драгіч (21 + 7 підбирань + 6 передач), Адебайо (11 + 8 підбирань), Вінслоу (9), Макгрудер (8) – старт; Уейд (18), Олиник (13), Джонсон (9), Джонс (4), Еллінгтон (0).

Індіана – Х'юстон 94:98 (22:29, 33:24, 20:16, 19:29)

Індіана: Оладипо (28), Богданович (11), Коллісон (8), Янг (8 + 11 підбирань), Тернер (7) – старт; Сабоніс (17 + 8 підбирань), Еванс (11), Макдермотт (4), Джозеф (0), Ліф (0).

Х'юстон: Харден (28 + 6 передач + 5 втрат), Капела (18 + 10 підбирань), Енніс (13), Підлога (9 + 13 передач + 5 втрат), Такер (9) – старт; Ентоні (8), Кларк (6), Хартенштайн (4), Грін (3).

Орландо – Клівленд 102:100 (30:21, 28:26, 12:32, 32:21)

Орландо: Гордон (23 + 9 підбирань), Фурньє (15), Вучевич (14 + 10 підбирань), Огастін (7), Айванду (4) – старт; Росс (15), Сіммонс (11), Грант (7), Бамба (6), Мартін (0).

Клівленд: Джордж Хілл (22 + 6 передач), Томпсон (19 + 16 підбирань), Худ (11), Осман (11 + 10 підбирань), Деккер (2) – старт; Кларксон (14), Джей Ар Сміт (14), Секстон (5), Корвер (2), Ненсі (0).

Нью-Йорк – Чикаго 115:116 OT (21:24, 26:23, 25:31, 30:24, 13:14)

Нью-Йорк: Трір (21), Дотсон (18), Вонле (10 + 11 підбирань), Ниликина (0), Робінсон (0) – старт; Кантер (23 + 24 підбору + 7 передач), Мудиай (16), Хезоня (15), Берк (8), Нокс (2), Томас (2).

Чикаго: Лавін (41 + 8 втрат), Паркер (15 + 8 підбирань), Картер (11 + 13 підбирань), Пейн (8), Холідей (6) – старт; Блэйкни (17), Hutchison (8), Арчидиаконо (4), Фелисио (4 + 7 підбирань), Лопес (2).

Оклахома-Сіті – Новий Орлеан 122:116 (36:28, 26:35, 38:23, 22:30)

Оклахома-Сіті: Джордж (23 + 8 передач), Адамс (18 + 8 підбирань), Уестбрук (17 + 7 підбирань + 9 передач + 6 втрат), Грант (13), Фергюсон (5) – старт; Шредер (22), Паттерсон (10), Абринес (7), Діалло (4), Фелтон (2), Ноел (1).

Новий Орлеан: Холідей (22 + 14 передач + 6 втрат), Девіс (20 + 8 підбирань + 5 втрат), Миротич (16 + 16 підбирань), Джонсон (5), Мур (4) – старт; Рендл (26 + 8 підбирань), Кларк (10), Міллер (9), Діалло (4), Фрейзер (0).

Денвер – Бостон 115:107 (19:34, 35:22, 34:25, 27:26)

Денвер: Мюррей (48 + 5 втрат), Харріс (13), Миллсэп (10 + 8 підбирань), Йокіч (8 + 10 підбирань + 8 передач), Крейг (0) – старт; Лайлс (13), Морріс (8), Эрнангомес (8), Бізлі (5), Пламли (2 + 7 підбирань).

Бостон: Ірвінг (31), Браун (15), Тейтум (15), Хорфорд (12 + 6 передач), Хейворд (8 + 9 підбирань) – старт; Смарт (9 + 4 блок-шота), Розир (6), М-з Морріс (6), Вільямс (3), Бейнс (2), Оджелей (0).

Юта – Торонто 111:124 (31:30, 23:35, 18:29, 39:30)

Юта: Гобер (14 + 12 підбирань), о'ніл (11), Фейворс (11 + 10 підбирань), Инглс (9), Рубіо (8 + 9 передач) – старт; Беркс (22), Краудер (12), Аллен (9), Экзам (7), Ньянг (5), Удох (2), Сефолоша (1), Митру-Лонг (0).

Торонто: Лаурі (17 + 7 підбирань + 11 передач), Ануноби (17), Сиакам (16 + 7 підбирань), Валанчюнас (11), Грін (7) – старт; Ванвлит (17 + 6 передач), Ібака (17), Райт (9), Монро (8), Майлз (5), Браун (0), Річардсон (0), Пауелл (0).

Голден Стейт – Мемфіс 117:101 (29:31, 29:27, 34:15, 25:28)

Голден Стейт: Томпсон (27), Дюрэнт (22 + 6 передач), Каррі (19 + 7 передач + 5 втрат), Джонс (4), Грін (0) – старт; Маккінні (14), Кук (13 + 7 підбирань), Луні (9 + 9 підбирань), Жеребко (7), Белл (2), Еванс (0), Лі (0).

Мемфіс: Джексон (15 + 5 блок-шотів), Темпл (13), Конлі (9), Марк Газоль (8 + 10 підбирань + 9 передач), Андерсон (4) – старт; Д. Брукс (18), Мек (15), М. Брукс (8), Селден (7), Рэбб (4).

Кліпперс – Міннесота 120:109 (31:33, 32:26, 29:25, 28:25)

Кліпперс: Галлинари (22), Харріс (22 + 10 підбирань), Беверлі (10), Мар'янович (10 + 9 підбирань), Гилджес-Александер (6) – старт; Вільямс (20 + 6 передач), Харрелл (13 + 7 підбирань), Скотт (8), Робінсон (6), Теодосич (3).

Міннесота: Роуз (21), Батлер (20), Таунс (20 + 12 підбирань + 4 блок-шота), Гібсон (15 + 9 підбирань), Віггінс (13) – старт; Дженг (8), Окоги (7), Джонс (4), Толливер (1).