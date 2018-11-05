Лейкерс українця Михайлюка програли Торонто в чемпіонаті НБА

"Фінікс" обіграв "Мемфіс" за 2 секунди до закінчення основного часу.

Напередодні відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації. Про їхні результати повідомляє офіційний сайт турніру.

"Фінікс" обіграв "Мемфіс" за 2 секунди до закінчення основного часу. За рахунку 100:100 вирішальні два очки своїй команді приніс Девін Букер.

Відзначимо появу українця Святослава Михайлюка у складі "Лейкерс" у матчі проти "Торонто". Святослав після трьох матчів, в яких він залишався на лавці, отримав ігровий час – зіграв 9:32 хвилин, але за цей час встиг набрати лише 2 очки і зробити три передачі. Українець потрапив єдиний свій двохочковий кидок, але обидва рази промахнувся під час спроб закинути з-за дуги.

Мілуокі – Сакраменто 144:109 (39:30, 33:20, 36:32, 36:27)

Мілуокі: Адетокумбо (26 + 15 підбирань + 11 передач + 5 втрат), Бледсоу (17), Брогдон (13), Міддлтон (12), Лопес (8 + 4 блок-шота) – старт; Ільясова (15), Коннотон (13), Снелл (12), Хенсон (10), Браун (8), Дівінченцо (5), Макеров (3), Деллаведова (2).

Сакраменто: Хілд (19), Фокс (15 + 6 передач), Коулі-Стайн (6), Шамперт (5 + 7 підбирань), Бьєліца (4) – старт; Джексон (22), Т. Вільямс (11), Беглі (11), Мейсон (6 + 6 передач), Джайлз (4), Феррелл (2), Лабіссьєр (2), Куфос (2).

Бруклін – Філадельфія 122:97 (18:21, 33:26, 41:28, 30:22)

Бруклін: Расселл (21 + 6 передач), Леверт (20), Аллен (15 + 10 підбирань), Харріс (11), Дадлі (4) – старт; Холліс-Джефферсон (21), Динуідді (12 + 8 передач), Кребб (5), Муса (4), Напьєр (3), Куруц (2), Фарід (2), Девіс (2).

Філадельфія: Сіммонс (20 + 12 підбирань + 5 втрат), Ембіід (16 + 15 підбирань + 5 втрат), Шарич (14), Фульц (9), Ковінгтон (4 + 5 втрат) – старт; Редик (15), Шемет (12), Джонсон (3), Макконнелл (2), Коркмаз (2), Мускала (0).

Вашингтон – Нью-Йорк 108:95 (24:17, 34:33, 23:28, 27:17)

Вашингтон: Уолл (26 + 7 передач + 5 перехоплень), Біл (22 + 8 підбирань + 4 блок-шота), М-ф Морріс (16), Ховард (10 + 10 підбирань), Убре (9) – старт; Грін (14 + 9 підбирань), Ріверс (5), Саторанскі (4), Сміт (2), Макрей (0), Браун (0), Брайант (0).

Нью-Йорк: Дотсон (11), Робінсон (10), Хардуей (7), Нілікіна (6), Вонле (2) – старт; Кантер (18 + 12 підбирань), Берк (13), Хезонья (10 + 8 підбирань), Трір (9), Томас (5), Мудіай (4), Бейкер (0), Корнет (0).

Сан-Антоніо – Орландо 110:117 (26:36, 28:27, 20:28, 36:26)

Сан-Антоніо: Дерозан (25 + 7 підбирань), Олдрідж (14), Форбс (13), Бертанс (8), Каннінгем (0) – старт; Міллс (16), Белінеллі (15), По Газоль (12 + 8 підбирань), Пондекстер (5), Пелтль (2), Мету (0).

Орландо: Гордон (26 + 8 підбирань), Огастін (18 + 7 передач), Фурньє (16 + 7 передач), Вучевич (13 + 8 підбирань), Айванду (2) – старт; Росс (17), Бамба (12 + 11 підбирань), Грант (8), Мартін (5), Сіммонс (0).

Фінікс – Мемфіс 102:100 (21:28, 31:28, 25:25, 25:19)

Фінікс: Букер (25 + 7 передач), Аріза (16 + 9 підбирань), Кенан (13), Ейтон (9 + 8 підбирань + 6 передач + 5 втрат), Андерсон (5 + 7 підбирань) – старт; Бріджес (14), Джексон (6), Окобо (5), Холмс (5), Кроуфорд (4).

Мемфіс: Конлі (12), Андерсон (10), Темпл (8), Марк Газоль (7 + 8 підбирань), Джексон (4) – старт; Мек (21), Д. Брукс (17), М. Брукс (11), Селден (6), Каспі (2), Ребб (2).

Портленд – Міннесота 111:81 (30:27, 31:18, 31:19, 19:17)

Портленд: Нуркіч (19 + 12 підбирань), Ліллард (18), Макколлум (16), Лейман (8), Аміну (6) – старт; Ленард (15 + 12 підбирань), Коллінз (11), Тернер (8), Стаускас (5), Сет Каррі (3), Трент (2), Болдуін (0), Свеніган (0).

Міннесота: Таунс (23), Віггінс (17), Гібсон (8 + 8 підбирань), Окогі (6), Джонс (4) – старт; Толлівер (5), Террелл (4), Вільямс (4), Бейтс-Диоп (4), Наннеллі (3), Дженг (2 + 7 підбирань), Денг (1).

Лейкерс – Торонто 107:121 (17:42, 32:29, 31:30, 27:20)

Лейкерс: Кузма (24), Джеймс (18 + 6 передач), Інгрем (16), Болл (12 + 9 підбирань), Макгі (8) – старт; Рондо (10), Харт (6), Зубац (5), Стівенсон (4), Колдуелл-Поуп (2), Михайлюк (2).

Торонто: Ібака (34 + 10 підбирань), Лоурі (21 + 15 передач), Сіакам (16 + 13 підбирань), Грін (15), Анунобі (7) – старт; Валанчюнас (14 + 8 підбирань), Райт (11), Ванвліт (3), Пауелл (0), Майлз (0).