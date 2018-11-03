Київ-Баскет завдав Черкаським Мавпам четвертої поспіль поразки у Суперлізі

Чемпіон України знаходиться на передостанньому місці турнірної таблиці.

У суботу відбулися два матчі української баскетбольної Суперліги.

«Київ-Баскет» на виїзді обіграв «Черкаські Мавпи». Весь матч проходив з перемінним успіхом для обох колективів, однак кінцівку все ж вдаліше провели гості, які й святкували перемогу, взявши реванш за поразку в першому колі.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став легіонер «Київ-Баскета» Моріс Крик, який набрав 23 очки. У «Мавп» 18 очок і 15 підбирань на свій рахунок записав Крістофер Коуклі.

Ця поразка стала четвертою поспіль для команди Максима Міхельсона і вона посідає передостаннє місце в турнірній таблиці.

«Черкаські Мавпи» – «Київ-Баскет» 77:80 (17:11, 18:28, 17:21, 25:20)

«Черкаські Мавпи»: Б. Янг (8 + 5 підбирань + 4 передачі – 5 втрат), Кольченко (12 + 4 передачі), Арнетт (6), Чумаков (11 + 2 блок-шота), Скапінцев (4 + 5 підбирань) – старт; Коуклі (18 + 15 підбирань + 6 передач – 4 втрати), Отверченко (3), Ткаченко (15).

«Київ-Баскет»: Крик (23 + 5 підбирань – 6 втрат), Луценко (8), Крутоус (11), Мангано (10 + 7 підбирань), Сандул (4 + 8 підбирань + 3 перехоплення) – старт; Челован (2), Петров (13 + 2 блок-шота), М. Горобченко, Носков (9).

В іншому поєдинку туру «Миколаїв» вдома обіграв «Запоріжжя». Господарі перервали свою двоматчеву серію без перемог, завдавши команді Валерія Плеханова першої поразки в шести матчах.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став розігруючий «Запоріжжя» Майкл Холтон, який набрав 20 очок. У «Миколаєва» 14 балів у свій актив записав Віталій Зотов.

«Миколаїв» – «Запоріжжя» 60:57 (14:20, 13:8, 18:18, 15:11).

«Миколаїв»: Зотов (14 + 5 підбирань + 5 втрат), Мусієнко (8), Онуфрієв (3 + 8 підбирань + 3 перехоплення + 3 блок-шота), Жуковський, Анікієнко (8 + 7 підбирань) – старт; Попов (10 + 7 підбирань), Приймак (9 + 10 підбирань), Адедіран (6), Хохонік (2), Бобров, Давидюк.

«Запоріжжя»: Холтон (20 + 6 підбирань), Кондраков (2), Овдєєнко (5), Мироненко, Хілл (12 + 12 підбирань + 3 блок-шота) – старт; Трент (12 + 4 передачі + 3 перехоплення + 4 втрати), Буц (4), Теряник (2).