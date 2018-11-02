Хімік за 3 секунди до кінця матчу вирвав перемогу в Одеси в матчі Суперліги

Перемогу южненцям принесли два влучні штрафні від американського легіонера Крістіана Джонса.

В Южному місцевий «Хімік» і його сусід БК «Одеса» провели перший матч другого кола регулярного чемпіонату Суперліги. "Хімік" за три секунди до кінця матчу вирвав перемогу в одеситів, повідомляє офіційний сайт змагань.

У цьому матчі все вирішувалося на останніх секундах: господарі зуміли відійти після ривка одеситів у третій чверті (18:3) і вирівняли гру, а два влучних штрафних від американського легіонера Крістіана Джонса принесли господарям перемогу.

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Цікаво, що гравець "Одеси" Олександр Бєліков міг зробити результат матчу зворотним, однак, заробивши на собі фол при введенні м'яча за 2 секунди до кінця матчу, промазав обидва штрафних.

Слабкою втіхою для Бєлікова стали його 19 очок - найкращий результат у матчі. У господарів відзначився 16 очками Джонс, 15 очок і 7 передач у Едвіна, а Павлов до 15 очок додав 12 підбирань.

В результаті "Хімік" набрав 13 очок і повернувся на друге місце в турнірній таблиці. Тим не менш, у лідера - БК "Запоріжжя", який має стільки ж пунктів, є матч в запасі.

Суперліга. 5-й тур

«Хімік» – БК «Одеса» 90:89 (26:14, 20:27, 19:27, 25:21)

«Хімік»: Едвін 15 + 7 передач + 3 перехоплення, Рябчук 6, Войналович 3, Джонс 16, Павлов 15 + 12 підбирань – старт; Сидоров 11 + 5 передач, Антипов 10, Мальчевський 8 + 5 підбирань + 2 блок-шота, Марченко 6

«Одеса»: Вітолс 13 + 8 передач, Щепкін 4, Бєліков 19 + 8 підбирань + 4 втрати, Хелманіс 9 + 7 підбирань, Шеляковс 11 – старт; Пустозвонов 16, Артамонов 7 + 5 передач, Новіков 7, Тищенко 3 + 9 підбирань