Колишній центровий Юти та Індіани українець Фесенко став новачком Дніпра

На рахунку новачка "Дніпра" 135 матчів у чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Баскетбольний клуб "Дніпро" повідомив про перехід у команду українського центрового Кирила Фесенка.

Деталі контракту не повідомляються.

На рахунку новачка «Дніпра» 135 матчів у НБА у складі «Юти» та «Індіани».

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У складі збірної України Кирило Фесенко брав участь у Євробаскеті-2011 і Євробаскеті-2015.

Останні сезони Фесенко провів в італійському «Авелліно». Інтерес до українського баскетболіста проявляла «Брешія».

Раніше в Україні вихованець дніпропетровської школи баскетболу виступав у маріупольському «Азовмаші», «Маріуполі» та «Черкаських Мавпах». Останній раз Кирило Фесенко виступав в чемпіонаті України в 2013 році за «Донецьк».