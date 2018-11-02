Колишній центровий Юти та Індіани українець Фесенко став новачком Дніпра
18:55, 02 листопада 2018Баскетбол
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На рахунку новачка "Дніпра" 135 матчів у чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.
Кирило Фесенко став новачком "Дніпра" / bcdnipro.com
Баскетбольний клуб "Дніпро" повідомив про перехід у команду українського центрового Кирила Фесенка.
Деталі контракту не повідомляються.
На рахунку новачка «Дніпра» 135 матчів у НБА у складі «Юти» та «Індіани».
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У складі збірної України Кирило Фесенко брав участь у Євробаскеті-2011 і Євробаскеті-2015.
Останні сезони Фесенко провів в італійському «Авелліно». Інтерес до українського баскетболіста проявляла «Брешія».
Раніше в Україні вихованець дніпропетровської школи баскетболу виступав у маріупольському «Азовмаші», «Маріуполі» та «Черкаських Мавпах». Останній раз Кирило Фесенко виступав в чемпіонаті України в 2013 році за «Донецьк».
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