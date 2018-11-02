Атланта українця Леня поступилася Сакраменто, Бостон завдав Мілуокі першої поразки в сезоні

"Оклахома-Сіті" в гостях переграла "Шарлотт".

Напередодні відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації. Про їхні результати повідомляє офіційний сайт турніру.

Український центровий Олексій Лень знову вийшов у стартовій п'ятірці "Атланти" на матч з "Сакраменто", але його команда розгромно програла. Українець набрав за 22 хвилини 11 очок, зробив 6 підбирань та 1 передачу. При цьому, Лень не реалізував єдиний свій триочковий, закинувши двічі з гри з п'яти спроб, а більшу частину своїх очок заробив з лінії штрафних (потрапив 7 разів з 10).

Шарлотт – Оклахома-Сіті 107:111 (22:24, 26:20, 29:29, 30:38)

Шарлотт: Уокер (21 + 6 передач), Лемб (13 + 9 підбирань), Батюм (10 + 7 підбирань + 6 передач), Зеллер (5 + 8 підбирань), Марв. Вільямс (4) – старт; Монк (21), Паркер (17), Кідд-Гілкрист (9 + 9 підбирань), Бріджес (4), Ернангомес (3).

Оклахома-Сіті: Уестбрук (29 + 8 підбирань + 10 передач), Джордж (11 + 10 підбирань), Грант (10), Адамс (5 + 12 підбирань), Фергюсон (0) – старт; Абринес (25), Шредер (21), Діалло (6), Ноел (4), Паттерсон (0).

Клівленд – Денвер 91:110 (27:15, 15:35, 24:33, 25:27)

Клівленд: Осман (13), Джордж Хілл (10), Томпсон (10 + 7 підбирань), Худ (8), Деккер (6) – старт; Кларксон (17), Секстон (12), Ненсі (8), Нваба (4), Жижич (3), Корвер (0).

Денвер: Миллсеп (16), Харріс (14), Мюррей (10), Крейг (7), Йокіч (4) – старт; Ернангомес (23), Лайлс (12 + 8 підбирань), Пламлі (11), Морріс (7), Бізлі (5), Лайдон (1), Акун-Перселл (0).

Філадельфія – Кліпперс 122:113 (34:30, 38:27, 18:29, 32:27)

Філадельфія: Ембіід (41 + 13 підбирань + 4 блок-шота), Сіммонс (14 + 11 передач), Фульц (12 + 9 підбирань), Ковінгтон (10 + 7 підбирань), Шарич (5) – старт; Редик (18), Шемет (13), Джонсон (5), Мускала (4).

Кліпперс: Галлінарі (25 + 8 підбирань), Харріс (24 + 8 підбирань), Беверлі (4), Бредлі (2), Гортат (0) – старт; Вільямс (26), Мар'янович (15 + 11 підбирань), Гилджес-Александер (7), Харрелл (7), Скотт (3), Теодосич (0), Уоллес (0), Робінсон (0).

Атланта – Сакраменто 115:146 (29:35, 35:34, 23:46, 28:31)

Атланта: Янг (14 + 10 передач + 8 втрат), Бейзмор (14), Лень (11), Прінс (7 + 7 підбирань + 6 передач), Картер (3) – старт; Лін (23), Бембрі (13), Дорсі (10), Пойтресс (9 + 8 підбирань), Дедмон (6), Хертер (3), Спеллмен (2), Пламлі (0).

Сакраменто: Фокс (31 + 10 підбирань + 15 передач), Хілд (27 + 6 передач), Бьєліца (19), Коулі-Стайн (12), Шамперт (8) – старт; Беглі (18), Куфос (8), Джексон (6), Лабіссьєр (6), Мейсон (4), Джайлз (4), Маклемор (3), Феррелл (0).

Бостон – Мілуокі 117:113 (23:16, 32:37, 38:25, 24:35)

Бостон: Ірвінг (28 + 7 передач), Хейворд (18), Хорфорд (18 + 8 передач), Тейтум (12), Оджелей (10) – старт; М-з Морріс (17), Розир (7 + 7 підбирань), Бейнс (5), Смарт (2), Вільямс (0).

Мілуокі: Адетокумбо (33 + 11 підбирань), Брогдон (16), Міддлтон (16), Бледсоу (13 + 7 передач), Лопес (2) – старт; Снелл (9), Дівінченцо (8), Ільясова (8), Хенсон (6), Коннотон (2).

Портленд – Новий Орлеан 132:119 (35:31, 35:34, 32:34, 30:20)

Портленд: Ліллард (26 + 7 підбирань + 6 передач), Нуркич (20 + 9 підбирань), Аміну (17 + 10 підбирань), Лейман (11), Макколлум (8) – старт; Тернер (14 + 7 підбирань + 7 передач), Стаускас (10), Сет Каррі (9), Коллінз (9), Свеніган (6), Саймонс (2), Болдуін (0).

Новий Орлеан: Мур (19), Миротич (18 + 13 підбирань), Холідей (17 + 10 передач), Фрейзер (8), Окафор (6) – старт; Рендл (29), Кларк (10), Вільямс (5), Діалло (5 + 8 підбирань), Джексон (2), Хілл (0).