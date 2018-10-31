​Черкаські Мавпи розбили Стяуа в Кубку Європи ФІБА, Дніпро програв третій матч поспіль

Два українських клуби провели чергові єврокубкові поєдинки.

"Черкаські Мавпи" і "Дніпро" провели чергові матчі Кубку Європи FIBA.

Діючі чемпіони України обыграли вдома румунський "Стяуа", а "Дніпро" поступився на виїзді фінській "Катаї". Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

"Мавпи" і "Стяуа" розпочали єврокубкову гру в Черкасах більшою мірою із захисних дій, адже перші бали були набрані капітаном черкащан Олександром Кольченком вже на другій хвилині гри. Після данку Чумакова українці почали грати дещо розкутіше, а три бали від того таки Кольченка тільки додали впевненості господарям. Проте, ближче до завершення періоду "Стяуа" зусиллями своїх лідерів зуміла наздогнати черкаський клуб та навіть вийти вперед. Проти цього був черкаський американець – Кріс Коуклі, який влучно проатакував та знову вивів свій клуб вперед у рахунку. Завершилася перша чверть за мінімальної переваги команди Максима Міхельсона – 19:17.

В другому періоді деякий час на паркеті продовжились “гойдалки”, коли команди по черзі захоплювали лідерство. Результативність обох колективів дещо зросла – Черкаси нарешті влучили дальні, а румуни відповідали з проходу під кільце. Рівна гра продовжувалась до середини періоду, коли зусиллями все того ж Коулі, якому допомагали Скапінцев, Кольченко та Брендон Янг, саме "Мавпи" організували міні-ривок та, відповідно, мали перевагу перед великою перервою - 43:37.

В третій чверті "Черкаські Мавпи" продовжили домінувати на паркеті в ПС «Будівельник». Чудова гра Коуклі та Чумакова дозволила українській команді збільшити різницю в рахунку до 10 балів за підсумками третього періоду.

В заключній частині зустрічі команда з Черкас знайшла свій дальній кидок, і саме влучання Отверченка та Чумакова дали старт ривку господарів, які в середині періоду вже мали двадцятиочкову перевагу. Після цього біло-чорні, пам’ятаючи про різницю в рахунку, довели зустріч до закономірної та такої жаданної перемоги.

КУБОК ЄВРОПИ ФІБА

Группа E. 3 тур

"Черкаські Мавпи" - "Стяуа" – 90:64 (19:17, 24:20, 20:16, 27:11)

Мавпи: Коуклі – 26оч, 10пб; Кольченко - 19оч; Скапінцев – 14оч, 8пб.

Стяуа: Джуріч – 16оч, 5пб; Мандаше – 11оч, 4рп.

Дніпро програв на виїзді в Фінляндії "Катаї" в матчі групового етапу Кубка Європи ФІБА – 77:84.

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Гості почали зустріч досить зосереджено. Першим влучанням своєї команди Закурдаєв триочковим вивів дніпрян вперед після результативної атаки суперника. До останніх секунд українці тримали мінімальну перевагу в рахунку. Закурдаєв реалізував ше одну дальню спробу з двох, ставши найрезультативнішим у команді за перші 10 хвилин. Під кінець чверті "Дніпро" розгубив перевагу в реалізації та підбираннях, дозволивши господарям зрівняти рахунок.

З початком другої 10-хвилинки вже фінські баскетболісти змушували українських наздоганяти себе. Та дніпряни також далеко суперника не відпускали. У підсумку за першу половину матчу різниця в рахунку склала 3 очка на користь господарів. У результативності атак був практично паритет. Гравці "Дніпра" зробили на два підбирання в захисті більше. Найбільш помітною була перевага господарів у реалізації триочкових: 5 з 18 спроб проти 2/11 у "Дніпра".

Третя 10-хвилинка остаточної відповіді про долю поєдинку не дала. Господарі намагалися збільшити перевагу. Часом виходили вперед на 7 очок, та остаточно взяти гру під свій контроль не змогли. П’ятиочкова різниця перед заключною чвертю залишала питання відкритими.

Початок останньої частини поєдинку почався неприємною втратою Ревзіна. Господарі використали нагоду: Сімпсон забив з-за дуги. Господарі поступово пішли в відрив. Згодом той же Сімпсон ще кілька разів влучив з дальньої відстані. У підсумку господарі майже вдвічі перевершили гостей за триочковими. Компенсувати це відставання дніпрянам не знайшлося чим. У підсумку третя поразка в трьох матчах.

У наступному поєдинку "Дніпро" зіграє 7 листопада вдома проти "Левськи".

КУБОК ЄВРОПИ ФІБА

Група G. 3 тур

Катая (Фінляндія) – Дніпро (Україна) – 84:77 (18:18, 15:12, 26:24, 25:23)

Катая: Сімпсон - 19 очок, 1 підбирання, 5 передач; Муллінгс - 16о, 4пд, 3пр; Ояла - 15о, 4пд.

Дніпро: Кожемякін - 18о, 4пр; Ревзін - 16о, 6пд, 4пр.