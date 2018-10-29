Хімік обіграв вдома Миколаїв у баскетбольній Суперлізі

Южненці посідають друге місце в турнірній таблиці.

Сьогодні відбувся один матч регулярного сезону Суперліги України з баскетболу. "Хімік" обіграв вдома "Миколаїв". Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Перемога дозволила підопічним Віталія Степановського посісти другу сходинку турнірної таблиці після семи матчів. Очолює реєстр, як і раніше, "Запоріжжя".

«Хімік» – «Миколаїв» 87:81 (24:21, 28:17, 22:18, 13:25)

«Хімік»: Рябчук (2), Едвін (14 + 5 підбирань), Войналович (4), Джонс (26 + 13 підбирань), Павлов (6 + 4 передачі) — старт; Мальчевський (16 + 5 підбирань), Антипов (4 + 5 підбирань), Ковальов, Марченко, Сидоров (15).

«Миколаїв»: Зотов (15 + 9 передач), Попов (4), Мусієнко (6), Онуфрієв (12), Анікієнко (10 + 5 підбирань) — старт; Жуковський, Тонченко, Мещеряков (2), Хохоник (8), Адедіран (7), Приймак (17 + 7 підбирань).

Турнірна таблиця:

1. «Запоріжжя» – 7 матчів, 13 очок

2. «Хімік» – 7, 11

3. «Дніпро» – 7, 11

4. «Київ-Баскет» – 7, 11

5. «Одеса» – 6, 10

6. «Миколаїв» – 6, 8

7. «Політехнік» – 6, 6

8. «Черкаські Мавпи» – 4, 5