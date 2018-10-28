Дніпро завдав Черкаським Мавпам третьої поспіль поразки у Суперлізі

Чинний чемпіон України продовжує посідати останнє місце в турнірній таблиці.

У неділю відбувся один матч української баскетбольної Суперліги. "Дніпро" обіграв "Черкаські Мавпи" з рахунком 97:82, повідомляє офіційний сайт турніру.

Першу половину зустрічі дніпряни виграли у черкащан з різницею в 12 очок. І хоча дозволили супернику відіграти пару очок у третій чверті, в останній встановили остаточний результат.

Кращими гравцями стали дніпряни Тимофеєнко і Закурдаєв, що набрали 20 і 15 очок відповідно.

Ця поразка стала для "Черкаських Мавп" третьою поспіль у Суперлізі. Після цього матчу чинний чемпіон України продовжує посідати останнє місце в турнірній таблиці.

Баскетбол. Суперліга, 4-й тур

Дніпро — Черкаські Мавпи 97:82 (19:16, 28:19, 23:25, 27:22)

Дніпро: Тимофієнко (20 + 8 підбирань), Закурдаєв (15 + 8 передач), Ревзін (15), Шундель (14), Кушніров (12 + 5 підбирань), Кожем'якін (11 + 5 підбирань), Сізов (8)

Черкаські Мавпи: Отверченко (17 + 5 передач), Кольченко (13), Тайр (11 + 5 передач), Чумаков (10), Артамонов (9), Скапінцев (9 + 8 підбирань), Коуклі (8 + 10 підбирань), Ткаченко (3 + 3 блок-шота)