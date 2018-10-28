Лейкерс українця Михайлюка поступилися Сан-Антоніо в чемпіонаті НБА

"Атланта" з українцем Олексієм Ленєм програла "Чикаго".

Відбулися чергові матчі регулярного сезону НБА.

Українець Олексій Лень взяв участь в матчі Атланти проти Чикаго, в якому команда українця зазнала поразки – 85:97.

Лень вийшов у стартовій п'ятірці, провів на майданчику 16:45 хвилин, але за цей час заробив всього 4 очки і зробив 4 підбирання. Лень кинув з гри 6 разів, але влучив лише двічі, в тому числі промахнувся один раз з-за дуги. Також в пасиві українця одна втрата і один з найгірших показників корисності - 21.

Вигравши два з п'яти матчів старту сезону, Атланта займає десяте місце.

Лейкерс українця Святолава Михайлюка програли Сан-Антоніо в матчі, в якому, здавалося, тримали гру в своїх руках. Михайлюк, вийшовши на майданчик, провів в грі менше двох хвилин і встиг лише один раз кинути триочковий і промахнутися.

У турнірній таблиці Лейкерс з двома перемогами в шести матчах займають 11-е місце.

Детройт — Бостон 89:109 (21:30, 20:33, 26:21, 22:25)

Детройт: Драммонд (18 + 8 підбирань), Джонсон (16), Джексон (8), Гріффін(7), Буллок (6) — старт; Сміт (8), Елленсон (7), Браун (6), Луер (4), Кальдерон (3), Геллоуей (2), Робінсон (2), Пачулія (2)

Бостон: Браун (19), Хейворд (15), Тейтум (6), Хорфорд (4), Ірвінг (3 + 7 підбирань) – старт; М-з Морріс (18 + 8 підбирань), Тайс (17 + 8 підбирань), Розир (14 + 8 підбирань), Смарт (5 + 9 передач), Уонамейкер (4), Ябуселе (2), Вільямс(2), Оджелей (0).

Нью-Орлеан — Юта 111:132 (31:28, 18:36, 33:38, 29:30)

Новий Орлеан: Миротич (25 + 8 підбирань), Холідей (18 + 6 передач), Рендл (12), Мур (5), Пейтон (0) – старт; Джексон (14), Окафор (11), Діалло (10), Хілл (6), Джонсон (6), Фрейзер (2), Кларк (2), Вільямс (0).

Юта: Рубіо (28 + 12 передач), Гобер (25 + 14 підбирань + 4 блок-шота), Мітчелл (22 + 6 передач), Фейворс (10 + 7 підбирань), Інглс (7) – старт; Екзам(11), О'Ніл (8), Беркс (7), Ньянг (5), Аллен (4), Краудер (4), Удох (1).

Атланта — Чикаго 85:97 (25:22, 19:19, 19:26, 22:30)

Атланта: Прінс (16 + 6 втрат), Янг (13 + 5 втрат), Картер (12), Бейзмор (8), Лень (4) – старт; Дедмон (13 + 13 підбирань + 5 блок-шотів), Бембрі (8), Хертер (6), Лін (3), Спеллмен (2 + 8 підбирань).

Чикаго: Лавін (27 + 11 підбирань + 9 втрат), Холідей (12 + 5 перехоплень), Картер (10 + 10 підбирань), Хатчісон (4), Пейн (2) – старт; Паркер (18 + 8 підбирань), Арчидіаконо (13 + 7 передач), Блейкні (9), Фелісіо (2 + 8 підбирань), Гаррісон (0).

Клівленд — Індіана 107:119 (30:30, 25:30, 28:28, 24:31)

Клівленд: Худ (17), Джордж Хілл (14), Осман (10 + 6 втрат), Деккер (6), Томпсон (6) – старт; Ненс (15 + 12 підбирань), Кларксон (12), Секстон (12), Нваба (7), Корвер (4), Джей Ар Сміт (3), Жижич (1).

Індіана: Богданович (25), Оладіпо (24 + 6 передач), Коллісон (15 + 6 передач), Тернер (15), Янг (10) – старт; Сабоніс (15), Джозеф (7), Макдермотт (6), Холідей (2), Самнер (0), Джонсон (0), Ліф (0).

Філадельфія — Шарлотт 105:103 (32:28, 31:34, 20:23, 22:18)

Філадельфія: Ембіід (27 + 14 підбирань), Ковінгтон (18 + 10 підбирань + 4 блок-шота),Сіммонс (14 + 12 підбирань), Шарич (11 + 7 підбирань), Фульц (10) – старт; Редик (15), Шемет (4), Макконнелл (2), Джонсон (2), Мускала (2).

Шарлотт: Уокер (37 + 6 передач), Лемб (12), Зеллер (12), Марв. Вільямс (7), Батюм (2 + 10 підбирань) – старт; Бріджес (14), Грем (7), Кідд-Гілкрист (6), Монк (4), Бийомбо (2).

Майамі — Портленд 120:111 (33:22, 24:20, 32:37, 31:32)

Майамі: Драгіч (28), Оліник (19), Макгрудер (14 + 10 підбирань), Річардсон (11), Уайтсайд (5 + 16 підбирань + 6 блок-шотів) – старт; Уейд (19), Вінслоу (10), Джонсон (7), Адебайо (7).

Портленд: Ліллард (42 + 7 підбирань + 6 передач), Макколлум (19 + 7 підбирань), Лейман (7), Нуркіч (5 + 7 підбирань), Аміну (2) – старт; Коллінз (13), Тернер(8), Стаускас (5), Ленард (5), Сет Каррі (3), Харклесс (2).

Мемфіс — Фінікс 117:96 (26:18, 42:25, 19:28, 30:25)

Мемфіс: Марк Газоль (19 + 8 підбирань), Конлі (18 + 7 передач), Темпл (15), Джексон (6), Андерсон (2) – старт; М. Брукс (18), Селден (14), Мек (8 + 6 передач), Д. Брукс (8), Каспі (5), Гаррісон (2), Ватанабе (2), Ребб (0).

Фінікс: Ейтон (24 + 8 підбирань), Кенан (11), Джексон (8 + 7 втрат), Андерсон (7), Аріза (6) – старт; Окобо (12), Кроуфорд (11), Бріджес (7), Деніелс(3),Уоррен (3), Бендер (2), Чендлер (2), Холмс (0).

Мілуокі — Орландо 113:91 (30:25, 35:26, 28:17, 20:23)

Мілуокі: Адетокумбо (21 + 7 підбирань), Міддлтон (18 + 7 підбирань), Брогдон(16), Лопес (11), Бледсоу (6) – старт; Дивинченцо (15), Коннотон (10), Снелл (7), Хенсон (4), Деллаведова (3), Ільясова (2 + 10 підбирань + 6 передач), Браун (0), Макеров (0).

Орландо: Вучевич (16 + 9 підбирань), Огастін (11), Фурньє (10), Гордон (9), Айзек(2) – старт; Сіммонс (10), Айванду (8), Росс (7), Бамба (7), Грант (5), Берч (4), Мартін (2), Бріско (0).

Сан-Антоніо — Лос-Анджелес 110:106 (29:36, 25:24, 33:28, 23:18)

Сан-Антоніо: Дерозан (30 + 12 підбирань + 8 передач), Форбс (16), Олдрідж (15), Каннінгем (4), Бертанс (0) – старт; Гей (16 + 10 підбирань), По Газоль (11 + 12 підбирань), Міллс (10), Белінеллі (8).

Лейкерс: Джеймс (35 + 11 підбирань), Кузма (15), Харт (9), Макгі (9 + 4 блок-шота + 5 втрат), Болл (6) – старт; Стівенсон (14 + 9 підбирань), Рондо (12), Вільямс(4), Колдуелл-Поуп (2), Михайлюк (0).