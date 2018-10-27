БК Запоріжжя у безкомпромісній боротьбі вирвав перемогу в Одеси у баскетбольній Суперлізі
В Одесі завершився матч регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги в якому Запоріжжя здобуло вольву перемогу в Одесі.
Матч завершився з рахунком 97:94, повідомляє офіційний сайт змагань.
Команда Валерія Плеханова у абсолютно рівному матчі зуміла обіграти суперника на останніх секундах зустрічі Одесу та завершити перше коло Суперліги Парі-Матч в якості одноосібного лідера турнірної таблиці.
Розв’язка наступила в останній десятихвилинці. Зі старту чверті запоріжани збільшили відрив до 4 балів, проте один з лідерів Одеси Олександр Прокопенко скоротив до 1 балу власним дальнім. Всі десять хвилин на паркеті були гойдалки – то одна то інша команди виходили вперед, проте останнє слово лишилося за лідерами турнірки. Одеса в обличчі Вітолса мала шанс на овертайм, проте снайпер господарів дальній кидок на останній секунді гри не реалізував.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
Суперліга Парі-Матч
27 жовтня
Одеса. 16:00
БК «Одеса» - БК «Запоріжжя» - 94:97 (29:26, 23:26, 14:15, 28:30)
Од: Щепкін – 23оч; Беліков – 22оч; Хелманіс – 14оч, 4пб.
Зп: Холтон – 23оч, 4рп; Трент – 23оч, 4пб; Хілл – 19оч, 8пб.