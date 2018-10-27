БК Запоріжжя у безкомпромісній боротьбі вирвав перемогу в Одеси у баскетбольній Суперлізі

Матч завершився з рахунком 97:94.

В Одесі завершився матч регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги в якому Запоріжжя здобуло вольву перемогу в Одесі.

Матч завершився з рахунком 97:94, повідомляє офіційний сайт змагань.

Команда Валерія Плеханова у абсолютно рівному матчі зуміла обіграти суперника на останніх секундах зустрічі Одесу та завершити перше коло Суперліги Парі-Матч в якості одноосібного лідера турнірної таблиці.

Розв’язка наступила в останній десятихвилинці. Зі старту чверті запоріжани збільшили відрив до 4 балів, проте один з лідерів Одеси Олександр Прокопенко скоротив до 1 балу власним дальнім. Всі десять хвилин на паркеті були гойдалки – то одна то інша команди виходили вперед, проте останнє слово лишилося за лідерами турнірки. Одеса в обличчі Вітолса мала шанс на овертайм, проте снайпер господарів дальній кидок на останній секунді гри не реалізував.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ

Суперліга Парі-Матч

27 жовтня

Одеса. 16:00

БК «Одеса» - БК «Запоріжжя» - 94:97 (29:26, 23:26, 14:15, 28:30)

Од: Щепкін – 23оч; Беліков – 22оч; Хелманіс – 14оч, 4пб.

Зп: Холтон – 23оч, 4рп; Трент – 23оч, 4пб; Хілл – 19оч, 8пб.