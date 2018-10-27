Нью-Орлеан і Торонто продовжили серії без поразок у НБА

Команди здобули, відповідно, четверту і шосту перемогу поспіль в регулярному чемпіонаті.

У ніч на суботу в Національній баскетбольній асоціації відбулися сім матчів, в центральному з яких Нью-Орлеан обіграв Бруклін і продовжує йти без поразок у регулярному чемпіонаті.

Матч завершився про рахунком 117:115, повідомляє офіційний сайт змагань.

Таким чином, Нью-Орлеан Пеліканс здобув четверту поспіль перемогу у чотирьох матчах нового сезону.

У свою чергу, Торонто обіграв Даллас з рахунком 117:106, здобувши шосту перемогу поспіль у регулярному чемпіонаті. Команда також йде без поразок у новому сезоні.

НБА. Регулярний чемпіонат.

26 жовтня.

Сакраменто — Вашингтон 116:112 (28:27, 27:34, 24:24, 37:27)

Сакраменто: Бьелица (26 + 12 підбирань), Хилд (22 + 5 підбору), Фокс (18 + 9 передач), Колі-Стайн (17 + 11 підбирань + 7 передач), Баглі (11 + 8 підбирань), Джексон (7 + 5 підбирань), Шумперт (0 + 6 підбирань)

Вашингтон: Уолл (26 + 8 передач + 3 перехоплення + 3 блок-шота), Обрі (22 + 9 підбирань), Білл (21 + 5 підбирань), Морріс (13 + 7 підбирань), Грін (13 + 9 підбирань), Маинми (4 + 5 підбирань)

Нью-Орлеан — Бруклін 117:115 (32:30, 25:36, 31:25, 29:24)

Нью-Орлеан: Холідей (26 + 5 передач), Девіс (18 + 14 підбирань + 5 блок-шотів), Пейтон (17 + 5 підбирань + 6 передач), Мур (15), Рендл (14 + 7 підбирань), Миротич (10 + 8 підбирань), Кларк (9)

Бруклін: Расселл (24 + 5 підбирань), Леверт (21 + 6 підбирань), Napier (16), Динвидди (11 + 5 передач), Крабб (11 + 5 підбирань), Дадлі (9), Харріс (7 + 6 підбирань), Аллен (7 + 9 підбирань), Девіс (5 + 11 підбирань), Холліс-Джефферсон (4 + 6 підбирань)

Міннесота — Мілуокі 95:125 (16:27, 22:36, 29:34, 28:28)

Міннесота: Таунс (16 + 7 підбирань), Роуз (14), Джонс (12), Гібсон (11 + 7 підбирань), Нанналі (9), Дьєн (6 + 7 підборів), Батлер (4 + 5 підбирань), Денг (4 + 5 підбирань)

Мілуокі: Міддтон (16), Ільясова (16), Адетокунбо (15 + 12 підбирань + 6 передач), Брогдон (13), Лопес (11), Хенсон (9 + 12 підбирань), ДиВиченцо (9 + 5 передач), Мейкер (8), Коннатон (7 + 7 підбирань), Бледсоу (6 + 6 підбирань + 9 передач)

Х'юстон — Лос Анджелес Кліпперс 113:133 (31:30, 31:39, 22:26, 30:37)

Х'юстон: Ентоні (24), Грін (19 + 5 підбирань), Капела (14 + 15 підбирань), Такер (12 + 6 підбирань), Підлога (12 + 6 підбирань + 8 передач), Гордон (10), Картер-Вільямс (10)

Кліпперс: Харрелл (30 + 6 підбирань), Вільямс (23), Галлинари (16 + 5 підбирань), Харріс (15 + 9 підбирань), Бредлі (14), Теодосич (8 + 7 підбирань + 5 передач), Гортат (0 + 6 підбирань)

Торонто — Даллас 116:107 (39:26, 30:34, 23:29, 24:18)

Торонто: Леонард (21 + 9 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення), Лоурі (20 + 12 передач), Валанчюнас (17 + 8 підбирань), Грін (15 + 8 підбирань), Сиакам (10 + 7 підбирань), Ібака (10 + 8 підбирань), Браун (9)

Даллас: Дончич (22 + 5 підбирань), Меттьюс (21), Джордан (18 + 15 підбирань + 5 передач), Барнс (14 + 6 підбирань), Брансон (8), Клебер (8 + 8 підбирань + 4 блок-шота)

Нью-Йорк — Голден Стейт 100:128 (25:25, 28:28, 31:28, 16:47)

Нью-Йорк: Хардуэй (24), Нтиликина (17), Берк (15), Дотсон (12 + 7 підбирань), Кантер (8 + 13 підбирань), Вонле (7 + 5 підбирань), Робінсон (7 + 6 підбирань)

Голден Стейт: Дюрант (41 + 9 підбирань + 5 передач), Каррі (29), Грін (18 + 6 передач + 3 перехоплення), Томпсон (12), Луні (9), Жеребко (8 + 7 підбирань)

Шарлотт — Чикаго 135:106 (23:25, 45:29, 34:21, 33:31)

Шарлотт: Уокер (30 + 6 підбирань + 7 передач), Паркер (18 + 8 передач), Бріджес (15 + 5 підбирань), Кідд-Гилкрист (15 + 8 підбирань), Зеллер (14 + 6 підбирань), Ламб (10), Монк (10), Вільямс (4 + 5 підбирань)

Чикаго: Лавін (20), Паркер (19), Пейн (15), Блэйкни (13), Фелисио (9 + 7 підбирань), Арчидиаконоу (8), Картер (7 + 3 блок-шота), Hutchison (0 + 7 підбирань)