Кияни перемогли на виїзді Дніпро в чемпіонаті баскетбольної Суперліги

Гра завершилася з рахунком 86:93.

Дніпро поступився вдома в боротьбі Київ-Баскету в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч.

Гра завершилася з рахунком 86:93. повідомляє офіційний сайт змагань.

За відсутності Мішули роль беззаперечного лідера взяв на себе Тимофеєнко. Він до останнього допомагав команді зберігати шанси на перемогу, забезпечивши майже половину загальнокомандних очок.

У гостей вирішальний внесок в переможний результат зробили американці Мангано та Крік. На двох вони набрали 46 очок, реалізувавши 7 з 11-ти командних триочкових.

У наступному поєдинку Дніпро 28 жовтня грає вдома проти Черкаських Мавп. Київ-Баскет також наступний поєдинок зіграє проти чинних чемпіонів, але вже 3 листопада і на майданчику Мавп.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ

Суперліга Парі-Матч

26 жовтня

Дніпро – Київ-Баскет – 86:93 (19:25, 20:25, 25:17, 22:26)

Дніпро: Тимофеєнко - 36 очок, 6 підбирань, 2 передачі; Ревзін - 16о, 5пд, 6пр.

Київ-Баскет: Мангано - 24о, 9пд, 2пр; Крік - 22о, 4пд, 10пр; Крутоус - 19о, 2пд, 5пр; Луценко - 15о, 3пд, 7пр.