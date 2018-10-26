Михайлюк набрав 4 очки в матчі за Лейкерс проти Денвера в НБА

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

У ніч на п'ятницю в Національній баскетбольній асоціації Лос-Анджелес Лейкерс обіграли Денвер Наггетс.

Матч завершився з рахунком 121:114 на користь Лейкерс, повідомляє офіційний сайт ліги.

Наш гравець провів на майданчику 12:22 хвилин і зумів набрати 4 очки (2/3 двухочковые, 0/0 триочкові, 0/0 зі штрафних), зробив 1 результативний пас, а також здійснив 2 підбирання. Коефіцієнт корисності українця в цьому матчі -2.

НБА. Регулярний чемпіонат.

25 жовтня.

Детройт – Клівленд 110:103 (30:27, 28:23, 22:18, 30:35)

Детройт: Гріффін (26 + 10 підбирань + 6 втрат), Драммонд (26 + 22 підбирання + 5 втрат), Джексон (16), Джонсон (7), Буллок (5 + 6 передач) – старт; Сміт (10), Геллоуей (8), Кеннард (8), Робінсон (2), Пачулія (2), Браун (0).

Клівленд: Джордж Хілл (15), Худ (10), Томпсон (6), Фрай (5), Осман (3) – старт; Корвер (21), Кларксон (18), Секстон (14), Ненсі (11), Джей Ар Сміт (0).

Орландо – Портленд 114:128 (22:33, 26:25, 36:33, 30:37)

Орландо: Вучевич (24 + 11 підбирань), Фурньє (17 + 6 передач), Гордон (17), Айзек (10 + 7 підбирань + 4 блок-шота), Огастін (9) – старт; Росс (21), Бамба (8 + 7 підбирань), Сіммонс (6), Грант (2).

Портленд: Лиллард (41 + 7 підбирань + 6 передач), Макколлум (22), Нуркич (18 + 10 підбирань), Аміну (4 + 15 підбирань), Лэйман (3) – старт; Коллінз (17), Сет Каррі (11), Тернер (8 + 7 передач), Стаускас (4), Харклесс (0), Ленард (0).

Оклахома-Сіті – Бостон 95:101 (22:16, 28:18, 23:40, 22:27)

Оклахома-Сіті: Джордж (22 + 8 підбирань), Уестбрук (13 + 15 підбирань + 8 передач + 5 втрат), Адамс (12), Грант (10), Фергюсон (2) – старт; Шредер (10 + 6 передач), Паттерсон (7 + 7 підбирань), Ноел (7), Абринес (6), Діалло (6).

Бостон: Тейтум (24), Хорфорд (19 + 9 підбирань), Ірвінг (15), Браун (6), Хейворд (5 + 7 підборів) – старт; М-з Морріс (21 + 10 підбирань), Розир (4), Тайс (4), Смарт (2), Оджелей (1).

Лейкерс – Денвер 121:114 (22:26, 36:31, 29:32, 34:25)

Лейкерс: Джеймс (28 + 11 підбирань + 11 передач), Кузма (22), Макгі (21 + 7 підбирань), Ball (12 + 8 передач + 5 перехоплень), Харт (12) – старт; Стівенсон (12), Колдуелл-Поуп (8), Михайлюк (4), Вільямс (2), Бізлі (0).

Денвер: Йокіч (24 + 11 підбирань + 6 втрат), Мюррей (22 + 10 підбирань), Харріс (13), Миллсэп (6), Крейг (2) – старт; Морріс (20 + 7 передач), Лайлс (11), Пламли (10), Бізлі (4), Эрнангомес (2).