Одеса здобула четверту перемогу на старті сезону баскетбольної Суперліги

Одесити перемогли Миколаїв з рахунком 71:62.

В Одесі відбувся черговий матч чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в якому господарі майданчику приймали Миколаїв.

Гра завершилася з рахунком 71:62 на користь Одеси, повідомляє офіційний сайт змагань.

Після рівної першої чверті одесити зуміли зробити ривок у другій десятихвилинці. Господарі краще атакували з гри і діяли більш різноманітно в нападі. Провівши результативний відрізок у другій частині другої чверті, команда Олега Юшкіна отримала 12-очкову перевагу перед великою перервою. Не завадили господарям і 10 втрат, адже миколаївці помилялися ще більше, втративши м'яч лише за першу половину 13 разів. Також треба відзначити широку ротацію обох колективів – і Юшкін, і Черній вже за першу половину випустили на майданчик по 11 гравців.

Після рівної гри на старті другої половини одесити відправили Миколаїв у нокдаун у другій частині третьої десятихвилинки. Допомогли влучні триочкові Прокопенка, який, вийшовши в старті, провів свій кращий матч в поточному сезоні, реалізувавши 4 з 5 дальніх спроб.

Незважаючи на те, що відставання Миколаєва перед заключною чвертю становило 16 очок, підопічні Віталія Чернія не склали зброю і зробили декілька спроб повернутися до гри. Гості зусиллями бігменів Адедирана та Анікієнка, та активній грі Попова виграли чверть +7, протягом якої скоротили відставання до 6 балів, але на більше “корабелів” не вистачило – повноцінного камбеку не вийшло. Одеса здобула перемогу, вигравши свій четвертий матч з п’яти на старті сезону. У Миколаєва наразі 2 перемоги в 5 матчах.

Окрім Прокопенка, який завершив матч з 16 очками в активі, у господарів можна відзначити лідера Олександра Белікова, який до 13 очок додав 5 підбирань, 4 перехоплення та 2 передачі (РЕ +20). У гостей вдало з лави у гру увійшов Сергій Попов, який набрав 16 очок, зробив 6 підбирань та 4 передачі (РЕ +20).

Свою наступну гру одесити також проведуть вдома - 27 жовтня зіграють проти Запоріжжя, а Миколаїв у цей же день зіграє в гостях проти Хіміка.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

Одеса, СК Одеса

Одеса – Миколаїв 71:62 (15:14, 23:12, 20:16, 13:20)

Одеса: Прокопенко 16, Беліков 13 + 5 підбирань + 4 перехоплення, Хелманіс 8 – 3 втрати, Вітолс 7 + 8 передач, Тіщенко 2 + 6 підбирань – 3 втрати – старт, Щепкін 10 + 3 підбирання + 2 перехоплення, Пустозвонов 6 + 3 пережачі, Шеляков 4 + 5 підбирання, Кривич 3, Ткачук 2 + 2 передачі, Новіков 0

Миколаїв: Анікієнко 10 + 3 підбирання, Зотов 8 + 8 підбирань + 6 передач – 3 втрати, Онуфрієв 7, Жуковський 5 – 3 втрати – старт, Попов 16 + 6 підбирань + 4 передачі, Адедиран 9 + 6 підбирань, Приймак 4, Тонченко 3, Хохоник 0, Бобров 0