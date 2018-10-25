Запоріжжя на виїзді переміг Хімік й закріпився на першому місці в баскетбольній Суперлізі

Матч завершився з рахунком 95:87.

Южненський Хімік приймав Запоріжжя в рамках четвертого туру регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч.

У першій чверті гості продемонстрували фантастичну гру в нападі, реалізувавши 4/5 триочкових при 73% кидків з гри. Команда Валерія Плеханова набрала 32 бали за чверть, на що Хімік відповів лише 19 очками, повідоиляє офіційний сайт змагань.

У другій десятихвилинці господарі зуміли налагодити гру в захисті, пропустивши лише 14 очок, і продовжили атакувати на своєму рівні, скоротивши відсатвання перед великою перервою до 9 балів. Окремо треба відзначити великий обсяг браку в обох команд: за першу половину суперники припустились 20 втрат на два колективи – по 10 на кожний. Що стосується індивідуалій, то в першій половині кращим став Малік Трент, який вийшовши з лави, приніс своїй команді 13 очок при 83% реалізації кидків з гри.

У третій чверті гра пришвидшилась: команди почали меше грати позиційно, зробивши акцент на швидкі відриви та гру один в один. Южненці розпочали другу половину з ривка, зусиллями Джонса та Павлова скоротивши відставання до 2 очок, однак запоріжці зуміли втримати перевагу перед заключною чвертю. Від максимальних в цьому матчі 13 балів переваги у команди Плеханова залишилось лише 4 очка відриву.

Але вирішальна четверта чверть пішла не за планом господарів. Южненці зробили серію промахів у той час як американці потроху продовжували тягнути Запоріжжя. Завершилось це тим, що перевага гостей знов сягнула двозначної відмітки.

Спроби южненців скоротити відставання гості гасили триочковими влучаннями Мироненка та Кондракова, а черговий перфоманс від Трента розставив в цьому матчі усе по своїм місцям. Запоріжжя лідирувало в рахунку протягом 40 хвилин гри, здобувши свою п’яту перемогу в сезоні – 95:87.

Кращим в цій грі став американський захисник Запоріжжя Малік Трент, який, вийшовши з лави, за 28 хвилин набрав 30 очок, зробив 6 перехоплень, 5 передач та 4 підбирання (РЕ – 35).

Свій наступний матч Хімік проведе в суботу, 27 жовтня, вдома проти Миколаєва, а Запоріжжя в цей же день на виїзді протистоятиме Одесі.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

Южне, СК Олімп

Хімік – Запоріжжя 87:95 (19:32, 18:14, 21:16, 29:33)

Хімік: Павлов 21 + 4 підбирання + 3 передачі – 3 втрати, Рябчук 10 + 3 передачі, Едвін 8 + 4 підбирання – 5 втрат, Войналович 3, Антіпов 2 + 4 підбирання – старт, Джонс 23 + 4 підбирання, Сидоров 10 + 8 передач – 3 втрати, Мадбчевський 10 + 4 передачі, Ковальов 0

Запоріжжя: Мироненко 17, Хілл 16 + 7 підбирань, Холтон 10 + 6 передач, Кондраков 8, Буц 7 – старт, Трент 30 + 6 перехоплень + 5 передач + 4 підбирання – 6 втрат, Анісімов 6, Овдеєнко 1, Теряник 0