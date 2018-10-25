Михайлюк набрав перші очки в НБА, 7 очок Леня допомогли Атланті перемогти Даллас

Відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

Український форвард «Лейкерс» Святослав Михайлюк провів другий матч за нову команду в регулярному чемпіонаті НБА.

Клуб українця обіграв «Фінікс» – 131:113. Це перша перемога «Лейкерс» у стартових чотирьох матчах.

Михайлюк провів на паркеті трохи більше 22 хвилин. За цей час 21-річний форвард набрав 4 очки, зробив 2 передачі, здійснив 2 перехоплення та 1 втрату. Це перші набрані очки Михайлюка в регулярному чемпіонаті НБА.

Ще один українець Олексій Лень провів черговий поєдинок регулярного чемпіонату НБА, в якому його "Атланта" зустрічалася з "Далласом".

Українець набрав 7 очок (3/10 з гри, 1/3 триочкові), зробив 7 підбирань, 3 передачі, 3 блоки, а також здійснив 1 втрату і 4 фоли. Всього він провів на майданчику 27:51 хвилин. Зустріч завершилася з рахунком 111:104 на користь "Хоукс".

Атланта – Даллас 111:104 (22:42, 26:16, 32:29, 31:17)

Атланта: Бейзмор (32 + 7 передач), Прінс (24), Янг (17 + 5 втрат), Лень (7 + 7 підбирань), Картер (6) – старт; Бембрі (11 + 16 підбирань), Спеллмен (4), Лень (3), Хертер (3), Дедмон (3), Пойтресс (1).

Даллас: Меттьюз (23), Дончич (21 + 9 підбирань), Сміт (16 + 7 підбирань + 6 передач + 5 втрат), Джордан (11 + 16 підбирань), Фінні-Сміт (5) – старт; Клебер (11), Пауелл (8), Брансон (6), Бареа (3 + 9 передач), Брокхофф (0).

Клівленд – Бруклін 86:102 (17:24, 28:21, 17:38, 24:19)

Клівленд: Лав (14 + 11 підбирань), Худ (10), Осман (8), Джордж Хілл (7), Томпсон (2 + 11 підбирань) – старт; Кларксон (14), Секстон (14), Джей Ар Сміт (7), Деккер (4), Ненсі (4), Корвер (2), Нваба (0), Жижич (0).

Бруклін: Расселл (18 + 8 передач), Харріс (16), Дадлі (12), Леверт (10), Аллен (10 + 8 підбирань) – старт; Девіс (10 + 10 підбирань), Динуідді (8), Напьєр (8), Холліс-Джефферсон (8 + 8 підбирань), Муса (2), Кребб (0), Пінсон (0), Фарід (0).

Майамі – Нью-Йорк 110:87 (16:27, 31:18, 45:20, 18:22)

Майамі: Уайтсайд (22 + 14 підбирань), Річардсон (21 + 8 підбирань), Макгрудер (19), Драгіч (13), Оліник (11 + 6 передач) – старт; Джонсон (10), Вейд (7), Адебайо (4), Робінсон (3), Хаслем (0).

Нью-Йорк: Хардуей (14), Нілікіна (9), Кантер (8), Томас (6), Берк (3) – старт; Дотсон (20 + 10 підбирань), Хезонья (13), Вонле (6 + 9 підбирань), Трір (4), Робінсон (4), Бейкер (0), Корнет (0).

Торонто – Міннесота 112:105 (26:19, 31:29, 26:26, 29:31)

Торонто: Ленард (35), Ібака (15 + 7 підбирань), Лоурі (13 + 10 передач + 6 втрат), Сіакам (9), Грін (6) – старт; Валанчюнас (16 + 9 підбирань), Пауелл (10), Анунобі (6), Браун (2), Райт (0), Майлз (0).

Міннесота: Батлер (23 + 6 перехоплень), Таунс (14 + 8 підбирань), Гібсон (13), Тіг (12 + 9 передач), Окогі (10 + 11 підбирань) – старт; Роуз (16), Толлівер (11), Дженг (4), Джонс (2).

Чикаго – Шарлотт 112:110 (24:27, 30:26, 34:29, 24:28)

Чикаго: Лавін (32), Пейн (21), Холідей (7), Картер (6 + 7 підборів), Портіс (4 + 7 підбирань) – старт; Паркер (11 + 9 підбирань), Арчидіаконо (10), Фелісіо (9), Хатчісон(8), Блейкні (4).

Шарлотт: Уокер (23 + 6 передач), Зеллер (14), Батюм (13), Лемб (12), Марв. Вільямс (11 + 8 підбирань) – старт; Паркер (10), Монк (9), Ернангомес (7), Кідд-Гілкрист (6), Бріджес (5).

Х'юстон – Юта 89:100 (29:24, 15:28, 22:23, 23:25)

Х'юстон: Харден (29 + 7 передач + 7 втрат), Гордон (11), Капела (10 + 12 підбирань + 5 втрат), Картер-Вільямс (7), Такер (6 + 7 перехоплень) – старт; Ентоні (22 + 7 підбирань), Грін (4), Хартенштайн (0), Кларк (0).

Юта: Мітчелл (38 + 7 передач), Гобер (12 + 13 підбирань), Інглс (11), Фейворс (8 + 8 підбирань), Рубіо (4 + 6 передач + 6 втрат) – старт; Екзам (9), Краудер (9), Беркс (5), Ньянг (2), О'Ніл (2), Аллен (0), Удох (0).

Сан-Антоніо – Індіана 96:116 (22:28, 28:34, 21:26, 25:28)

Сан-Антоніо: Дерозан (18), Форбс (15), Олдрідж (15 + 13 підбирань), Гей (11 + 10 підбирань), Пелтль (2) – старт; Белінеллі (16), Бертанс (7), По Газоль (4), Пондекстер (2), Каннінгем (2), Юбенкс (2), Мету (2), Міллс (0).

Індіана: Оладипо (21 + 9 передач), Янг (14), Тернер (10), Богданович (7), Коллісон (5) – старт; Еванс (19), Сабоніс (16 + 10 підбирань), Джозеф (12), Макдермотт (10), О'Куінн (2), Холідей (0), Самнер (0), Ліф (0).

Мілуокі – Філадельфія 123:108 (22:34, 49:30, 21:17, 31:27)

Мілуокі: Адетокумбо (32 + 18 підбирань + 10 передач + 5 втрат), Міддлтон (25), Лопес (21), Бледсоу (18 + 8 підбирань), Брогдон (9) – старт; Снелл (8), Дивинченцо (5), Ільясова (3), Хенсон (2).

Філадельфія: Ембіід (30 + 19 підбирань + 6 передач), Шарич (15 + 7 підбирань), Сіммонс (14 + 13 підбирань + 11 передач), Ковінгтон (8), Фульц (5) – старт; Редик (19 + 6 передач), Мускала (8), Шемет (3), Макконнелл (2), Коркмаз (2), Джонсон (2).

Фінікс – Лейкерс 113:131 (30:32, 24:44, 32:30, 27:25)

«Фінікс Санс»: Букер (23 + 7 підбирань + 7 передач), Ейтон (22 + 11 підбирань), Аріза (14), Андерсон (9), Кенан (4) - старт; Холмс (0), Уоррен (10), Бріджес (2), Джексон (10), Чендлер (14 + 11 підбирань), Кроуфорд (5)

«Лос-Анджелес Лейкерс»: Макгі (20 + 4 блокшота), Джеймс (19 + 7 підбирань + 10 передач), Кузма (17), Харт (15), Болл (12 + 7 підбирань) - старт; Вільямс (7), Михайлюк (4), Зубац (0), Стівенсон (23 + 8 підбирань + 8 передач), Колдуелл-Поуп (14)

Сакраменто – Мемфіс 97:92 (19:28, 25:24, 27:19, 26:21)

«Сакраменто Кінгз»: Хілд (23 + 7 підбирань), Фокс (21 + 8 підбирань), Коулі-Стайн (15 + 10 підбирань), Бьєліца (11 + 11 підбирань), Джексон (7 + 11 підбирань) - старт; Беглі (13), Джілес (2), Мейсон (5), Феррелл (0), МакЛемор (0)

«Мемфіс Гріззліс»: Конлі (27), Джексон (14 + 7 підбирань + 6 фолів), Селден (13), Газоль (10 + 10 підбирань), Мак (7), Брукс (6), Андерсон (5 + 9 підбирань), Каспі (5), Темпл (3), Брукс (2)

Голден Стейт – Вашингтон 144:122 (46:37, 34:34, 35:26, 29:25)

«Голден Стейт Ворріорз»: Каррі (51), Дюрент (30 + 8 підбирань + 7 передач), Томпсон (19), Джонс (5), Грін (5 + 12 передач - 5 втрат) - старт; Белл (8), Жеребко (5), Луні (2), Маккінні (0), Кук (7), Лівінгстон (8 + 7 підбирань), Еванс (2), Ігудала (2)

«Вашингтон Візардс»: Біл (23), Морріс (14), Волл (13), Портер (12), Сміт (4) - старт; Убре (17), Браун мл (4), Грін (10), Брайант (6), Ріверс (9), Саторанскі (8), Макрей (4)