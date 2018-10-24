Дніпро і Черкаські Мавпи знову програли в груповому турнірі Кубка Європи ФІБА

"Дніпро" не впорався вдома з грецьким "Арісом", а "Мавпи" були розгромлені данським "Баккеном".

Завершилися два поєдинки першого групового етапу Кубка ФІБА-Європа за участю українських баскетбольних клубів.

«Дніпро» не впорався вдома з грецьким «Арісом», програвши з рахунком 51:55 у другому матчі групового раунду Кубка Європи FIBA. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Команда Дениса Журавльова успішно стартувала, створивши гандикап у 7 очок, але вже у другій і третій чвертях гості активізувалися і скоротили розрив до 2-х пунктів. У вирішальній же десятихвилинці «Дніпро» не витримав натиску гостей, програвши 7:13. Таким чином дніпряни зазнали другої поразки поспіль у єврокубку і вперше – вдома.

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Найрезультативнішим гравцем у складі «Дніпра» був Максим Закурдаєв, який набрав 17 очок, а також зробив 7 підбирань.

Нагадаємо, що в попередньому поєдинку команда Журавльова на виїзді поступилася болгарському «Левскі» (65:83).

«Черкаські Мавпи» розгромно поступилися данському «Баккену» – 77:106 - у другому матчі групового раунду Кубка Європи FIBA.

Підопічні Максима Міхельсона вже в першій чверті віддали ініціативу суперникам на паркеті, а в наступних десятиминутках перевага гостей у рахунку лише збільшувалася. В кінцівці матчу вона склала 29 пунктів.

Найрезультативнішим гравцем у складі «Мавп» став Руслан Отверченко, який набрав 20 очок і зробив 9 підбирань і 6 передач.

«Дніпро» – «Аріс» (Греція) – 51:55

Турнірна таблиця групи G після 2-го туру:

1. «Левскі» – 4 очки

2. «Катая» – 3

3. «Аріс» – 3

4. «Дніпро» – 2

«Черкаські Мавпи» – «Баккен» (Данія) – 77:106

Турнірна таблиця групи E після 1-го туру:

1. «Баккен» – 4 очки

2. «Пріштіна» – 4

3. «Черкаські Мавпи» – 2

4. «Стяуа» – 2

В другий груповий етап вийдуть дві кращі команди з групи.