Київ-Баскет здобув вольову перемогу над Політехніком у Суперлізі

Четвертий тур баскетбольної Суперліги стартував зустріччю у Харкові.

У першому матчі четвертого туру баскетбольної Суперліги Парі-Матч харківський Політехнік приймав столичний Київ-Баскет.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, першу половину зустрічі можна чітко розділити на дві частини. В першій чверті кияни заволоділи перевагою, демонструючи майже безпомилкову гру в нападі, квінтесенцію якої стали 3 з 3 Крутоуса з дальньої відстані та 85% реалізації кидків з середньої відстані.

Господарі розпочинали другу десятихвилинку з відставання -6, але зуміли його нівелювали завдяки вбивчому ривку 20:4. Команда Володимира Коваля навіть отримала двозначну перевагу, однак втримати її до великої перерви не зуміла. Київ-Баскет прокинувся і, відповівши міні-ривком 9:3, зумів скоротити відставання під кінець другої чверті.

У першій частині третьої десятихвилинки харків’яни продовжували контролюваті хід гри, але на екваторі чверті Київ-Баскету вдався ривок, завдяки якому підопічні Євгена Мурзіна вирівняли становище і навіть отримали одне очко переваги перед заключною чвертю.

Вирішальним фактором у грі стало те, що після великої перерви киянам вдалося змінити свою гру в захисті. За 20 хвилин гості пропустили лише 26 очок, що стало ключем до перемоги в цьому матчі. Харків’яни могли врятувати цей матч, але за “-3” за хвилину до закінчення гри Роман Козлов припустився втрати, кияни реалізували свої кидки зі штрафної лінії і довели матч до перемоги – 74:68.

Кращими в цьому матчі стали Грег Мангано, який до 16 очок додав 8 підбирань та 7 передач (РЕ +25) та Павло Крутоус, в активі якого 21 очко та 2 перехоплення (РЕ +16).

У харків’ян можна виділити Джавана Девіса, який набрав 18 очок та зробив 9 підбирань, але 9 втрат американського легіонера, одна з яких прийшлася на останню хвилину матчу, дещо псують враження від його виступу.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

Політехнік - Київ-Баскет 68:74 (19:25, 23:13, 11:16: 15:20)

Політехнік: Девіс 18 + 9 підбирань – 9 втрат, Натесан Гокул 16, Козлов 9 + 4 підбирання + 3 передачі, Рочняк 7 + 5 підбирань, Вуйович 0 – старт, Картер 10 + 7 підбирань, Чугунов 8, Кузнєцов 0

Київ-Баскет: Крутоус 21, Мангано 16 + 8 підбирань + 7 передач, Сандул 6, Луценко 0, Горобченко 0 + 3 перехоплення – старт, Крік 13 + 5 підбирань, Петров 9 + 6 підбирань + 4 передачі + 2 перехоплення – 3 втрати, Носков 7, Подковиров 2, Челован 0