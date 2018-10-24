Український легіонер НБА Лень травмувався і може пропустити кілька матчів
13:58, 24 жовтня 2018Баскетбол
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Гравець отримав травму ліктя лівої руки.
Атланта Олексія Леня програла другий матч поспіль чемпіонату НБА / Reuters
Центровий «Атланта Хоукс» Олексій Лэнь отримав травму лівого ліктя, повідомляє прес-служба клубу.
Участь українського баскетболіста в наступному матчі чемпіонату НБА проти «Даллас Маверікс» під загрозою, відзначає Sport.ua.
Також у матчі можуть не зіграти Джон Коллінз, Дуейн Дедмон, Джастін Андерсон і Даніел Хемілтон.
Як повідомляв УНІАН, Олексій Лень встиг оформити перший дабл-дабл у складі «Атланти» і допоміг команді обіграти «Клівленд».
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