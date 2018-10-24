Український легіонер НБА Лень травмувався і може пропустити кілька матчів

Гравець отримав травму ліктя лівої руки.

Центровий «Атланта Хоукс» Олексій Лэнь отримав травму лівого ліктя, повідомляє прес-служба клубу.

Участь українського баскетболіста в наступному матчі чемпіонату НБА проти «Даллас Маверікс» під загрозою, відзначає Sport.ua.

Також у матчі можуть не зіграти Джон Коллінз, Дуейн Дедмон, Джастін Андерсон і Даніел Хемілтон.

Як повідомляв УНІАН, Олексій Лень встиг оформити перший дабл-дабл у складі «Атланти» і допоміг команді обіграти «Клівленд».