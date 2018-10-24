Детройт обіграв Філадельфію в найрезультативнішому матчі дня НБА

Гра завершилася з рахунком 133:132.

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулися три матчі, в самому результативному з яких "Детройт Пістонз" обіграли "Філадельфію 76".

Гра завершилася з рахунком 133:132, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гросмейстерський результат у цій грі показав Блейк Гріффін, на рахунку якого 50 очок. Жоден з його партнерів не зміг показати навіть і половини його результату - 25 балів. А більше 20 очок набрали лише два партнери по команді - Джексон і Сміт.

У Філадельфії явного лідера не було - відразу два гравці набрали більше 30 очок. У Джоеля Ембіда на рахунку 33 бали, а у Джі-Джей Реддика - 30 очок.

НБА. Регулярний чемпіонат.

23 жовтня.

Детройт – Філадельфія 133:132 OT (27:28, 34:36, 26:30, 33:26, 13:12)

Детройт: Гріффін (50 + 14 підбирань + 6 передач), Джексон (23), Буллок (17), Драммонд (14 + 16 підбирань + 5 втрат), Джонсон (0) – старт; Сміт (21), Геллоуей (4), Кеннард (2), Пачулія (2).

Філадельфія: Эмбиид (33 + 11 підбирань + 7 передач), Ковінгтон (16 + 8 підбирань), Шарич (14 + 8 підбирань), Фульц (13), Шэмет (5) – старт; Медик (30 + 6 передач), Макконнелл (10 + 8 передач), Джонсон (6), Мускала (5).

Новий Орлеан – Кліпперс 116:109 (27:26, 32:36, 32:22, 25:25)

Новий Орлеан: Девіс (34 + 13 підбирань + 5 блок-шотів), Пейтон (20 + 6 передач), Миротич (18 + 12 підбирань), Мур (14), Холідей (8 + 9 передач) – старт; Рендл (18), Міллер (2), Хілл (2), Кларк (0).

Кліпперс: Харріс (26 + 9 підбирань), Галлинари (24), Беверлі (12 + 10 підбирань + 8 передач), Бредлі (2), Гортат (0) – старт; Вільямс (17), Харрелл (12), Гилджес-Александер (9), Мба а Муте (5), Скотт (2), Уоллес (0), Мар'янович (0).

Денвер – Сакраменто 126:112 (33:26, 35:29, 37:26, 21:31)

Денвер: Мюррей (19), Харріс (18), Миллсэп (15), Йокіч (14 + 12 підбирань + 6 передач), Крейг (7) – старт; Лайлс (12), Морріс (11 + 7 передач), Бізлі (11), Пламли (11 + 7 підбирань), Эрнангомес (5 + 9 підбирань), Лайдон (2), Акун-Перселл (1) Велш (0).

Сакраменто: Шамперт (12), Коулі-Стайн (11), Бьелица (10), Фокс (6), Хилд (5) – старт; Беглі (20 + 9 підбирань + 5 блок-шотів), Джексон (17), Мейсон (14 + 7 передач), Феррелл (11), Маклемор (6), Лабиссьер (0), Джайлз (0).